Los datos desmienten al concejal de CC que teme que sus hijos compartan escuela con menores migrantes

“Lejos de corregir, repito”. El teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio (Coalición Canaria), se reafirma en las palabras que dijo el lunes en una tertulia televisiva con las que expresaba su temor a que los menores extranjeros no acompañados compartieran aulas y hospitales con sus hijos y nietos. “¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”, expresó. Este miércoles, en el programa de radio ‘Buenos días Lanzarote’ , Eugenio ha defendido su postura y valora que se han tergiversado sus comentarios. Además, ha asegurado que la escolarización de los niños que llegan al Archipiélago está “saturando” los centros educativos. Preguntadas por esta redacción, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desmienten este bulo: solo un 0,8% del alumnado de las islas son niños migrantes no acompañados.

“No es una opinión. Es un hecho objetivo. Hay 6.000 menores y eso provoca que se esté saturando nuestro sistema sanitario y nuestro sistema educativo”, ha dicho el político este miércoles. “Tener en Canarias a 6.000 menores que tenemos que asumir como comunidad autónoma, con la cantidad de menores que tenemos en nuestra comunidad, es saturar nuestros centros educativos y eso repercute en una peor educación”, añadió. El último dato ofrecido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, indica que, en la actualidad, los menores acogidos por las islas son 5.600. De ellos, según las cifras ofrecidas por la Consejería de Educación a Canarias Ahora, están escolarizados 1.947, de los cuales 1.341 tienen 15 años o más. Se trata de un 0,82% del total de menores escolarizados en el Archipiélago (237.000).

“No existe ninguna saturación de aulas, ni por los menores migrantes, ni de ningún tipo. No suponen un problema de saturación en ningún caso”, han aseverado fuentes del área que dirige Poli Suárez (PP). Estas mismas fuentes subrayan que la convivencia y la integración de los menores migrantes es ''muy buena''. “Cuando vamos a los centros no existe ningún tipo de problema entre ellos, ni de convivencia con el resto de niños canarios. No hay ningún problema en líneas generales”, insisten. Por su parte, desde el área detallan que la Consejería se hace cargo del gasto de esa escolarización.

Sin embargo, Echedey Eugenio insiste en que la saturación del sistema educativo es “un hecho objetivo”. “Están enumerados. No entiendo cuál es el punto racista en esa frase. A mí no me preocupa que mi hija comparta clase o colegio o centro sanitario con una persona de otra nacionalidad, sino con más gente de la que puede haber”, continuó en la entrevista radiofónica.

El secretario de organización de CC en Lanzarote también ha aprovechado para arremeter contra la expresidenta del Cabildo insular y actual diputada socialista Dolores Corujo. “Yo la oí decir que los turistas están saturando nuestro sistema sanitario y nadie se llevó las manos a la cabeza. Los que están mirando la nacionalidad son ellos”, clamó. Dolores Corujo inició en la pasada legislatura los trámites para declarar Lanzarote como isla turísticamente saturada, al recibir este territorio de 160.000 habitantes cerca de tres millones de turistas cada año.

El teniente de alcalde también aseguró que los menores están saturando los centros sanitarios de Canarias. “Esas personas que llegan deshidratadas después van a nuestros hospitales y consumen nuestros recursos sanitarios”, dijo. “Racista es permitir que un niño vea cómo arrojan a su madre muerta por la borda. Están muriendo personas en el mar bajo su responsabilidad. Es más racista virar la cabeza hacia otro lado para no descontentar a tus jefes”, añadió.

Fuentes del Servicio Canario de Salud afirman que en la actualidad no hay menores migrantes ingresados. ''El equipo sanitario de atención a migrantes les hace seguimiento una vez que ingresan en los centros de atención a menores, de forma que se les incluye en el Programa del Niño Sano del SCS'', aclaran.

El PSOE de Arrecife solicitará este viernes al pleno municipal la reprobación del secretario de organización de CC en Lanzarote por sus comentarios en la tertulia de Lancelot Televisión ‘Café de periodistas’. Según el portavoz del grupo socialista en la capital, Alfredo Mendoza, son declaraciones “inaceptables y van en contra de los valores de solidaridad y respeto por los derechos humanos que deben regir en cualquier sociedad democrática”. “No podemos permitir que desde cargos públicos se promuevan discursos de miedo y rechazo hacia los menores migrantes, quienes merecen y necesitan protección y apoyo, no estigmatización”, aseveró.

Las Juventudes Socialistas también han pedido la dimisión de Echedey Eugenio. ''Rechazamos tajantemente la instrumentalización de la crisis migratoria para sembrar miedo entre la población. La migración no es un problema, es una realidad mundial que requiere políticas solidarias, justas y humanitarias. La política no puede basarse en el odio al diferente, y es inaceptable que líderes públicos recurran a estos discursos para obtener rédito político“, insisten.