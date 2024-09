El PSOE de Lanzarote recurre la autorización turística al Hotel Papagayo Arena

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha registrado este jueves un recurso de reposición contra la autorización turística concedida por el Consejo de Gobierno Insular al Hotel Papagayo Arena el pasado mes de agosto. El Consejo de Gobierno de la corporación insular, liderada por Coalición Canaria y el Partido Popular, acordó iniciar el expediente para autorizar la clasificación turística de este complejo ilegal, que sigue funcionando con normalidad pese a tener más plantas de las permitidas, no tener licencia y ocupar un vial público de acceso a la playa.

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y consejera insular, Dolores Corujo, ha acusado al presidente de la Corporación, Oswaldo Betancort, y a su grupo (Coalición Canaria) de mentir de manera deliberada al tratar de escudarse en una sentencia judicial para justificar la decisión del gobierno insular.

“La sentencia dice lo que dice y en ningún caso obliga al Cabildo a conceder esa autorización”, ha explicado la consejera, que ha criticado con dureza ese “burdo intento de convertir en una supuesta obligación de carácter legal lo que no es más que una nueva demostración de la tradicional sumisión de Oswaldo Betancort a los intereses de los promotores, como ya demostró como alcalde de Teguise”.

Corujo ha explicado que la autorización concedida atenta frontalmente contra la legislación turística, en contra de lo afirmado por Betancort: “La propia legislación sectorial exige, como requisito inexcusable, el haber finalizado las obras de urbanización y el Cabildo es conocedor de que la urbanización no podrá finalizarse hasta que se demuela lo construido ilegalmente sobre el vial público ocupado por el hotel”.

Para la responsable socialista resulta extremadamente grave que el propio Ayuntamiento de Yaiza haya informado al Cabildo de que la mayor parte del hotel está afectada por la Ley de Costas y, a pesar de ello, se haya concedido la autorización.

“Oswaldo Betancort se escuda en que se trata tan solo de un trámite previo, cuando lo cierto es que la autorización concedida por su gobierno ha permitido la inscripción en el registro oficial de un hotel que ocupa, de manera ilegal, la zona protegida por Costas”, ha denunciado.

La responsable socialista ha explicado que este recurso de reposición es el primer paso de la ofensiva jurídica que ha dado el PSOE de Lanzarote. “Recurriremos a cuántas acciones estén a nuestro alcance para conseguir que se anule este auténtico atentado contra nuestro modelo turístico”.

El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, justificó que ''quien tiene la competencia urbanística para decir si es legalizable o no, si cumple urbanísticamente o no, es el Ayuntamiento de Yaiza únicamente''. ''El Cabildo solo examina si cumple con la Ley Turística y eso es lo que se ha hecho, porque nos ha advertido el juzgado que si no lo hacemos, incurriríamos en una prevaricación por omisión'', argumentó Machín. Pocas horas después, el Ayuntamiento de Yaiza aclaró que esta autorización turística sería clave para poder resolver licencia urbanística para el complejo de Playa Blanca. Para legalizarlo también es necesario que el establecimiento devuelva a la población el vial público de acceso a la costa que privatizó con su construcción, así como tener el visto bueno de Costas, que lo ha situado en la zona de protección del litoral.