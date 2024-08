El Cabildo de Lanzarote concede la autorización turística al hotel ilegal Papagayo Arena

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha acordado este lunes la autorización turística del hotel ilegal Papagayo Arena, construido en Playa Blanca. El gobierno insular, liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular, iniciará el expediente para autorizar la clasificación turística de este complejo, que sigue funcionando con normalidad pese a tener más plantas de las permitidas, no tener licencia y ocupar un vial público de acceso a la playa.

Las licencias para construir este hotel fueron concedidas de forma irregular por el Ayuntamiento de Yaiza, en una época donde la gestión municipal estuvo marcada por la corrupción. El exalcalde José Francisco Reyes autorizó entonces miles de camas turísticas ''sin otra base legal que su capricho'', según la sentencia del caso Yate emitida en 2017 y que lo condenó a prisión. Desde entonces, el establecimiento, antes llamado Sandos Papagayo Beach Resort, permanece abierto y ''en vías de legalización''.

El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, justifica que ''quien tiene la competencia urbanística para decir si es legalizable o no, si cumple urbanísticamente o no, es el Ayuntamiento de Yaiza únicamente''. ''El Cabildo solo examina si cumple con la Ley Turística y eso es lo que se ha hecho, porque nos ha advertido el juzgado que si no lo hacemos, incurriríamos en una prevaricación por omisión'', argumenta Machín.

En declaraciones recogidas por Canarias Ahora, el consejero insiste en que las cuestiones urbanísticas son competencia de Yaiza, ''que decidirá en función de la legalidad, de lo que aporta el interesado y de si se cumplen los parámetros urbanísticos o no''. ''El Cabildo no opina, ni emite informes favorables o desfavorables, ni urbanísticos, ni de Costas'', apostilla.

El Gobierno canario y Yaiza, denunciados ante la Fiscalía

Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Yaiza han sido denunciados ante la Fiscalía por su inacción ante este hotel ilegal de Playa Blanca. La asociación cívica El sol sale para todos ha denunciado a las dos administraciones por no haber restablecido la legalidad urbanística en la zona, mientras este hotel de cinco estrellas sigue privando a la población del acceso a la playa mediante el cerramiento de la edificación y la desaparición del vial público que permitía llegar a la costa.

Las licencias otorgadas por el exalcalde autorizaron la agrupación de las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas para levantar este hotel. La licencia fue anulada por la Justicia, que concluyó que se había ocupado un vial peatonal público de acceso al mar, un camino que desapareció con la construcción del complejo hotelero. El Papagayo Arena, además, tiene más plantas y más altura de las permitidas e incumple los retranqueos establecidos para dos parcelas separadas.

Además, la asociación cuestiona la legalidad de que el hotel cuente con una ''licencia en vía de legalización'', un concepto ''inédito'' en el mundo del derecho, mientras sigue beneficiándose del abastecimiento de agua, del servicio de recogida de basura y del suministro eléctrico.

El último episodio de la batalla judicial por el Papagayo Arena llegó en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó un recurso presentado por la propiedad. La decisión revocó un auto emitido en 2022, en el que se acordaba el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial al quedar acreditado que la agrupación de dos parcelas separadas por un vial público incurría en un “vicio de nulidad” y una vulneración de las previsiones del plan parcial de Las Coloradas.

El auto ahora revocado acordaba la ejecución íntegra de una sentencia emitida en 2011 que declaraba nulas las licencias de obra, la de final de obra y la agrupación de las dos parcelas. Además, esta resolución judicial atribuía al Ayuntamiento de Yaiza la responsabilidad de velar por la legalidad urbanística.

Varapalo de Costas

La Dirección General de la Costa y el Mar ha situado al hotel en una zona de protección. El órgano ha revisado el deslinde comprendido entre las zonas de Piedra Vieja y Baja Cumplida, en Yaiza, y ha ampliado la anchura de la servidumbre de protección del litoral de 20 a 100 metros en muchos puntos. Entre ellos, el enclave en el que está ubicado el Papagayo Arena.

La resolución del órgano es contundente, y ordena a la Demarcación de Costas de Canarias a ''rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado“. La promotora del complejo hotelero ha solicitado a la Dirección General que anule el nuevo deslinde, ya que según la empresa, ''no hay nada que proteger''.