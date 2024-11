El PSOE tacha de “escándalo” que el Cabildo de Lanzarote “despilfarre” millones en una feria en plena emergencia habitacional y crisis hídrica

El Partido Socialista de Lanzarote ha denunciado “el derroche de más de dos millones de euros por parte del Gobierno de Oswaldo Betancort” en la organización del evento Saborea Lanzarote en un momento crítico para la isla, que se enfrenta a “desafíos urgentes ante una emergencia habitacional y crisis del agua sin precedentes”. Mientras las familias lanzaroteñas sufren las consecuencias de la falta de políticas eficaces, alega el PSOE, “la apuesta del gobierno insular es la gestión de eventos y marketing político”.

En opinión de los socialistas, el Gobierno de Oswaldo Betancort demuestra que su prioridad no son los “problemas reales” de Lanzarote. “Vivimos en una de las islas más pobres de Canarias, con una crisis del agua que cada vez es más insostenible y con una situación de vivienda que se agrava sin medidas efectivas para controlar el precio de los alquileres”, ha declarado Benjamín Perdomo, consejero del Grupo Socialista del Cabildo de Lanzarote.

Pactos insulares y galas, la fórmula de gobierno

“Nos encontramos ante un presidente centrado en rentabilizar políticamente la gestión, más preocupado en organizar un evento tras otro que en gestionar, como si las galas y los pactos insulares pudieran solucionar los problemas estructurales de la isla. No han puesto un tope al alquiler, y mucho menos han tomado medidas para resolver la desastrosa gestión de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, que sigue sin ofrecer soluciones adecuadas a la escasez de este recurso vital”, añadió el consejero socialista.

“Estos dos millones de euros gastados en Saborea Lanzarote y todo lo invertido en marketing no son más que la mano de pintura que da Betancort a los recortes que realmente importan. No les tiembla la mano para reducir en la atención en las aulas de nuestros niños y niñas, para recortar en los libros gratuitos, para bajar la inversión en formación profesional, para no poner un límite a los alquileres y para no tomar decisiones serias en la gestión del agua. Pero sí les parece bien malgastar dinero en eventos y marketing, mientras las familias de la isla sufren las consecuencias de una gestión que no está a la altura de los retos que enfrentamos”, explica.

“La falta de planificación y de acción política real de Oswaldo Betancort ha llevado a una sensación de desconcierto en la ciudadanía, que ve cómo las promesas de mejora se diluyen en el marco de una gestión centrada únicamente en la imagen y la apariencia”, añade Perdomo. “Esta legislatura está siendo marcada de forma vergonzante por el marketing político, donde las acciones visibles se limitan a la organización de eventos y el cierre de pactos de cara a la galería, pero donde los problemas reales de los ciudadanos siguen sin ser abordados de forma seria y contundente”, subraya Perdomo.

“Lanzarote necesita un gobierno que actúe con urgencia en los temas que verdaderamente afectan a la calidad de vida de los ciudadanos: la gestión del agua, la regulación de los alquileres y un verdadero plan de desarrollo social y económico que permita equilibrar la desigualdad que viven muchas familias de la isla”, concluye.