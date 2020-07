Josema Yuste, en el programa digital de Sodepal: “Para los sketches me inspiraba en una sala de espera de un centro de salud, en una carnicería o en una iglesia”

Josema Yuste puede presumir de una extensa carrera como actor, también como presentador o incluso como director de obras de teatro, aunque para el gran público su imagen siempre estará relacionada con el genial grupo (primero un trío y posteriormente un dúo) humorístico Martes y Trece.

El actor madrileño ha sido uno de los invitados a un nuevo programa digital de ‘La Isla de las Palabras’, el podcast de IsLABentura creado por la empresa pública Sodepal a través del proyecto La Palma Film Commission, en el que se apuesta por difundir el territorio insular como un territorio exclusivo para contar historias.

Yuste analizó en el programa que dirige Miki Blanco, que alcanza su cuarta emisión, su trabajo como guionista además de su trayectoria como actor. A propósito, subrayó que desde la perspectiva que siempre ofrece el tiempo las historias de Martes y Trece “me parecen como algunas canciones de The Beatles. Son atemporales y clásicas. Obviamente hablo de algunos guiones, no de todo lo que hemos hecho”.

Está convencido de que “un bloque importante del trabajo de Martes y Trece como una importante cantidad de canciones de The Beatles pasará a la historia… si es que no ha pasado ya”.

Josema Yuste se había subido a las tablas antes de Martes y Trece “pero no había escrito guiones”. Comienzo a escribirlos con el comienzo del trío Martes y Trece, luego pareja”. Las ideas partían “de lo que observaba en el círculo más cercano de mi vida personal, de mis amigos y de mi entorno vital. He visto la vida siempre desde un prisma más divertido que dramático, con más humor que con tragedia y para los pequeños guiones de cualquier sketch me inspiraba en una sala de espera de un centro de salud, pasando por una carnicería o en una iglesia”. De casi cualquier situación era capaz (y todavía lo es) de crear humor.

‘La Isla de las Palabras’ contó en la sección cinematón con la participación del actor hispano-estadounidense Julio Perillán, quien no tuvo dudas en identificar el territorio al que denominan la Isla Bonita: “En eso no me pillas. La Palma”. Recordó que “en el Festivalito me dieron mi primer premio de actor, creo recordar que fue en 2007, por un corto que hicimos. Un premio que llevo en el corazón. ¡Isla Bonita para siempre!”.

La guionista Marta Sánchez, que analizó las dudas de los oyentes sobre la escritura de guiones, dejando además una frase para la reflexión: “Lo nuestro es sembrar y recoger como en el campo”; el realizador y guionista Carlos Doniz, finalista de la primera edición de IsLABentura con Vostok 5; o Tirso Calero, guionista de series, documentales, películas y de todo aquello que tenga detrás una historia, fueron otros de los protagonistas del programa digital de La Palma Film Commission.

La consejera delegada de Sodepal y responsable insular de Desarrollo Económico, Raquel Díaz, ha subrayado que “la sociedad pública está haciendo un esfuerzo por situar a La Palma como el mejor lugar que los guionistas de cualquier parte del mundo se puedan encontrar para contar sus historias. Somos un territorio que ofrece tranquilidad, sosiego, el respeto de nuestra gente y, a la vez, rincones únicos para imaginar proyectos audiovisuales”.

Díaz ha destacado “la importancia de contar con guionistas junto a profesionales más reconocidos por el impacto mediático que todo proyecto necesita”. En este caso, se ha mostrado consciente de que con ‘La Isla de las Palabras se busca un efecto positivo más a medio y largo plazo que de forma inmediata. Estamos dando pasos para consolidar un producto audiovisual en toda su extensión”.