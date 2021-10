La ceniza del volcán cubre el Observatorio del Roque de Los Muchachos

La ceniza del volcán impide este domingo ver el universo desde el Roque de Los Muchachos, el observatorio de astrofísica más importante del hemisferio norte, situado en el municipio de Garafía a 2.426 metros de altitud. Una densa niebla del polvo gris que expulsa la erupción cubre la zona y no permite contemplar la bóveda celeste desde la principal atalaya sideral de La Palma.

La columna de cenizas que, como un gigantesco tubo de escapa, emite continuamente desde el pasado 19 de septiembre el centro emisor de magma, situado en el entorno de Cabeza de Vaca, en la ladera oeste de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, obligó a cerrar las cúpulas de los telescopios para evitar la entrada de dañinas partículas. No obstante, cuando el viento aleja el penacho, algunos de la veintena de instrumentos de observación ubicados en la cima de la Isla deciden abrir sus cúpulas, con precaución, durante algunas horas.

El administrador del Observatorio de Astrofísica del Roque de Los Muchachos, Juan Carlos Pérez Arencibia, señaló recientemente a este periódico que “el observatorio se encuentra operativo, en el sentido de que está abierto, no tenemos los accesos cerrados y no hay ninguna alarma especial; los sismos no nos afectan, el único impacto más o menos apreciable es cuando la nube de ceniza sopla hacia el norte de la Isla y puede haber deposición de cenizas”.

El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias informó este sábado que, “a niveles superiores, el viento rolará a SE (sureste). En los próximos días se mantendrá el flujo del NE (noreste)”. La dispersión prevista de la nube de cenizas es hacia el SW-W (suroeste-oeste), lo que favorece la operatividad de los aeropuertos canarios”.