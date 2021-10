La colada del volcán de La Palma tiene una anchura máxima de casi un kilómetro y una extensión de unas 400 hectáreas, informa el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca). Asimismo, la fajana que está formado el río de lava de la erupción en la costa de Tazacorte, a la altura de la Playa de Los Guirres, tiene cuatro puntos de alimentación y sigue aumentando su superficie que, en la actualidad, ocupa 29,7 hectáreas.

La erupción en la isla de La Palma ha cumplido este domingo dos semanas “bajo la estricta monitorización del Pevolca, lo que refleja la magnitud del evento y su potencia". Esta jornada, tras el encuentro diario del Comité Científico, se ha reunido el Comité Director, presidido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con la presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero responsable del Plan, Julio Pérez, así como responsables de las demás administraciones públicas implicadas en la emergencia. El presidente del Gobierno central avanzó que el Estado aprobará en el próximo Consejo de Ministros 206 millones de euros para la Isla que se destinarán a áreas como infraestructuras, suministro del agua, empleo, agricultura, sector turístico o beneficios fiscales.

Monitorización constante del aire

En la rueda de prensa, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, reiteró que se continúa supervisando la erupción y la calidad del aire en la zona. Muestra de ello, añadió, es que este domingo, gracias a esta monitorización constante del aire, se decidió, por alcanzarse valores que no eran óptimos para las personas, el desalojo de algunas zonas próximas a la colada que ya estaban evacuadas previamente, del personal científico y de emergencias y de vecinas y vecinos que habían sido autorizados a acceder, dentro de convoyes de seguridad, para retirar enseres de sus viviendas.

No obstante, el director técnico recalcó que la calidad del aire en las zonas no evacuadas sigue siendo buena, aunque recomendó extremar las precauciones y mantenerse a cubierto en casa a las personas con problemas respiratorios, embarazadas, menores de corta edad y ancianos y ancianas. También recordó que la población debe seguir siempre las indicaciones de las administraciones públicas y de las autoridades de Protección Civil para garantizar su seguridad.

Hasta estos momentos, detalló, ya se han visto afectadas por la lava volcánica unas 400 hectáreas y la anchura máxima de la colada en determinados puntos es casi 1 kilómetro.

Según los últimos datos aportados por el satélite Copernicus —de este domingo a las 02.07 horas—, habría 1.074 construcciones afectadas por la erupción, 946 de ellas destruidas y 128 dañadas. El satélite también calculó que hay 30,7 kilometros de carreteras que han quedado inutilizadas en las vías LP-2, LP-212, LP-211, LP-213 Y LP-2132. En cuanto a las personas albergadas, hay 205 alojadas en el hotel de Fuencaliente, indicó el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

Por su parte, la responsable nacional de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, informó que la actividad del tremor es más intensa, pero no ha alcanzado la registrada del 24 al 27 de septiembre, momento en el que hubo explosiones violentas. Esta alternancia de fases está dentro de lo esperable y no se descarta que vuelva a ocurrir.

Añadió que las dos nuevas bocas eruptivas no han creado una colada nueva, sino que suman su aporte en la bajada a la colada inicial. No obstante, explicó que tampoco se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en las proximidades de la actuales.

Sobre la fajana que se ha formado, y que a las 20:00 horas de ayer tenía una superficie de 29,7 hectáreas, esta sigue aumentando su extensión y cuenta con cuatro puntos de alimentación. Además, el penacho marino continúa a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran en una pequeña área alrededor del contacto.

En cuanto al proceso eruptivo, este puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana.

Por otro lado, siguen sin registrarse problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones, no siendo así en el abastecimiento de agua potable y de riego para algunas localidades de El Paso y Los Llanos de Aridane debido a la intersección de las coladas en su avance al sur. El Gobierno de Canarias, junto al Cabildo de La Palma y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció este sábado por la noche que, para garantizar el riego de mantenimiento de las plantaciones de plátano afectadas por los daños en la red de distribución, instalarán dos plantas desaladoras portátiles en el área de Puerto Naos, aparte de trasladarse un buque cisterna desde la Península que permitirá aumentar de forma sustancial el caudal de agua para riego.

De todo ello se informó en el Comité Director y el presidente Torres añadió que se estudian también otras medidas adicionales como que los helicópteros Kamov tienen disponibilidad inmediata para trasladar agua de riesgo de otras balsas de la isla a aquellas que pueden sufrir problemas de abastecimiento.

El director insular de Educación, Alberto Taño, informó de los preparativos para la plena recuperación de la actividad escolar, preparativos que comienzan mañana lunes con el propósito de lograr que dicha actividad pueda comenzar a mediados de esta semana.

Sobre los 132 alumnos y alumnas de los CEIP de Las Manchas de Abajo, Jedey, Los Campitos, Todoque y María Milagros Acosta, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias trabaja en el traslado de forma temporal al antiguo CEE Princesa Acerina, en Los Llanos de Aridane, contando con los servicios de transporte y comedor escolar.

Dictamen diario del Comité Científico

Previamente a la reunión del Comité Director del Pevolca se reunió el Comité Científico del Plan en el que sus integrantes expusieron sus conclusiones sobre la evolución del fenómeno eruptivo desde el día de ayer. Este Comité Científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Tales conclusiones fueron:

“La erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, con fases explosivas y efusivas simultáneas. La nueva colada, aparecida el día 01/10, discurre hacia el oeste, paralelamente a la colada que llega al mar, habiendo alcanzado las coladas anteriores a la altura del Camino de Los Campitos, observándose una menor tasa de emisión en relación a días anteriores. Además, se observan varios centros activos en el interior del cráter principal y dos situados en el sector noroeste del lateral del cono. La actividad explosiva se ha incrementado. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión.

Continúa activo el campo fumarólico extenso en el flanco nor-noroeste. La actividad fumarólica puede favorecer la desestabilización de la parte superior del cono. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración. Actualmente el cono principal es más ancho, más bajo y cerrado. El delta lávico (fajana) continúa aumentando su extensión, contando con cuatro puntos de alimentación. Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico (HCl), que se concentran en una pequeña área alrededor del contacto.

El proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática. Se observaron emisiones de bombas volcánicas (un tipo de piroclasto) de gran tamaño (varios metros) que alcanzaron la base del cono.

Columna de cenizas y gases

La altura medida hoy domingo de la columna de cenizas y gases es de 3.000 metros, mostrando una parte más dispersa que alcanza una altura de 5.000 metros. El predominio del viento de componente norte en los niveles bajos y medios de la troposfera (desde superficie a 5.000 metros) situará la nube de cenizas y SO2 hacia el sur del foco eruptivo. La zona más afectada por la caída de cenizas será la vertiente sur de la isla de La Palma. Esta configuración podría provocar la llegada de ceniza fina a la isla de El Hierro. En la vertiente oeste, en las zonas próximas a la erupción y en las zonas de colada, el régimen de viento predominante serán las brisas (mar-tierra durante el día, y tierra-mar durante la noche). La presencia de una marcada inversión térmica (en torno a 10 grados centígrados, con base y tope a 500 y 1.000 metros respectivamente), unido al régimen de vientos predominante en la vertiente oeste de la isla de La Palma, son condiciones meteorológicas desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire.

La sismicidad continúa localizándose, principalmente, cercana a la sismicidad de los primeros días, a profundidades entre 10 y 15 kilómetros. Se registran, además, terremotos situados a profundidades superiores a 20 kilómetros. En las últimas 24 horas se han localizado algunas decenas de sismos, el mayor de 3.6 mbLg, sentido con intensidad III EMS. Pueden producirse sismos sentidos que puedan originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. Ayer se incrementó el tremor volcánico. Algunas estaciones sísmicas cercanas al delta lávico se registra tremor de alta frecuencia. Las deformaciones muestran, en las estaciones alejadas del centro eruptivo, una ligera tendencia descendente en la componente vertical. Las estaciones cercanas muestran pulsos posiblemente relacionados con la dinámica eruptiva.

La emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico (emanaciones visibles) continúa registrando valores relativamente altos y acordes al proceso eruptivo, alcanzando valores de 3.401 toneladas diarias. La emisión de gases visibles se está volviendo cada vez más rico en S y pobre en C a lo largo del tiempo reflejando la efusión de magma progresivamente más desgasificado desde un conducto poco profundo. La emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) asociado a los 220 km2 de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja (emanaciones no visibles) ha alcanzado valores de 1.813 toneladas diarias. La emisión de gases NO visibles no representa un peligro para las personas.

Durante el día de ayer se han mantenido estables, reduciendo de forma paulatina los valores medidos de SO2 en las estaciones de Tazacorte, Los Llanos y El Paso hasta los valores actuales que se encuentran por debajo de 20 ug/m³. En el resto de estaciones de la isla los valores de SO2 continúan siendo bajos.

Respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10), estamos midiendo valores altos de PM10 en el conjunto de estaciones de la isla, produciéndose ayer una superación del umbral diario (50 ug/m³) en las estaciones de Los Llanos, Las Balsas (Los Sauces), El Pilar y la Grama (Santa Cruz de La Palma). La estación de Los Llanos es la que presenta mayor promedio diario. Hay que indicar que en este momento se está produciendo una intrusión de polvo sahariano que se suma a los valores de partículas procedentes de la erupción volcánica.

El penacho marino generado por el encuentro de la lava con el mar no debe subestimarse, pero tampoco debe causar alarma. Se sugiere prestar mucha atención al pronóstico del viento para la monitorización de los posibles cambios de dirección del penacho y actuar en consecuencia. Los servicios de emergencia que trabajen a menos de 1 kilómetro del delta deberían usar gafas y máscaras de gas. También se recomienda el lavado de los ojos después de cualquier exposición, ya que los síntomas, a menudo, no se perciben hasta más tarde.

Estos penachos marinos se pueden percibir hasta varios kilómetros de distancia de la fuente, aunque más diluidos. Si el penacho marino llegara a núcleos poblacionales, sería muy beneficioso permanecer en el interior de las viviendas siempre que sea posible y cerrar todas las puertas y ventanas. Creemos que se puede lograr una gestión cuidadosa de la exposición al penacho marino, en lugar de la necesidad de ampliar la zona de exclusión. Aquellas personas con sistemas respiratorios debilitados (por ejemplo, asmáticos), deben prestar mucha atención a los pronósticos del penacho, ya que son más vulnerables a concentraciones más bajas. Para evitar la posible afección de estos hechos a la seguridad de la navegación de embarcaciones científicas que realizan labores científicas en esta área, se recomienda mantener una distancia de al menos 500 metros. La navegación con fines científicos se puede realizar a distancias menores, bajo la responsabilidad del armador y el capitán o patrón de la embarcación, siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la Dirección Técnica de Pevolca y Capitanía Marítima.

Ante los grandes espesores de colada de lava observados en algunos puntos, se pueden producir colapsos de su frente que, en zonas de mayor pendiente, pueden conllevar la formación de grandes fragmentos de colada, que pueden desprenderse del frente de la colada y que de forma repentina alcanzando distancias de varios metros desde el frente de colada, dependiendo de la topografía. También en zonas de gran pendiente, se puede producir pequeños flujos piroclásticos.

Se recomienda un radio de exclusión de 2.5 kilómetros en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y la exposición a los gases. También se recomienda no aproximarse a las coladas de lava por el riesgo de exponerse a los gases emitidos, posibles desprendimientos y las altas temperaturas. Es posible que algunas detonaciones violentas puedan producir rotura del vidrio de las ventanas, hasta un radio de 5 kilómetros desde el cono. Dependiendo de la dirección del viento, pueden sentirse con más intensidad en unas zonas que en otras. Por lo tanto, en caso de intensificación de la actividad explosiva, se recomienda alejarse de las ventanas.

En las zonas afectadas por una intensa caída de cenizas (que se observe una clara deposición sobre el suelo) y más aún si se observa bruma, se recomienda mantenerse en espacios interiores. Al aire libre, se recomienda así mismo el uso de mascarillas FFP2 y de sistemas de protección de ojos. Ante la llegada de cenizas a otras islas, se recomienda en las afectadas, el uso de mascarillas quirúrgicas. Se recomienda la limpieza de azoteas en las que se acumulen espesores de cenizas de varios centímetros. Se insiste en que se sigan de manera precisa el procedimiento de retirada de cenizas indicado por Protección Civil (humedecer ceniza, protección de ojos, llevar mascarilla, proteger la piel, etcétera).

Sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima, para mantener la integridad física de las personas. Se ha reforzado el seguimiento continuo de la actividad y se comunicará cualquier cambio significativo que se observe.

Manténganse atentos a la información que proporcionen las correspondientes autoridades de Protección Civil”, concluye.