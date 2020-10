Cultura programa en el Teatro Circo de Marte una tercera función del 'Juicio a Don Juan' ante "la gran expectación" despertada por la obra

La Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, que dirige Jovita Monterrey, ha programado una tercera representación de la obra teatral Juicio a Don Juan, una adaptación de Don Juan Tenorio, realizada por el actor palmero y director de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma, Carlos De León, para el domingo 8 de noviembre, "ante la gran acogida que ha tenido por parte del público", indica en una nota de prensa.

Apunta que "con las entradas agotadas para el estreno absoluto de la obra que se celebrará el próximo viernes 6 de noviembre en el Teatro Circo de Marte y ante el ritmo de ventas para la función programada para el día siguiente, se ha previsto una tercera representación para el domingo, de manera que este montaje teatral, realizado por un equipo artístico y técnico de la Isla, pueda llegar al mayor número de público dada la gran expectación que ha despertado". Las entradas, añade, se pondrán desde este viernes a la venta en entrees.es, en la página web del Teatro y en la taquilla de este recinto.

Juicio a Don Juan trata de “desmitificar al mito”, tal y como destaca la reseña oficial de la obra. “Vamos a radiografiar al protagonista, sus comportamientos, sus acciones, sus palabras, para mostrar lo que siempre ha existido tras ellas: un modelo de destrucción, de falta de empatía, de crueldad, de desprecio por la vida propia y ajena, de incapacidad para construir… Tenorio no es un héroe. Es alguien que huye de su propio vacío, llevándose por delante todo aquello que se cruce en su camino. No es un luchador en busca de un mundo mejor, de un cambio en el sistema, no es un buscador de belleza. Tenorio es hoy el vivo retrato del desprecio por los demás. En un mundo donde la violación de las leyes, la violencia de género, la destrucción de los valores morales y éticos van en aumento, Tenorio debe dejar de ser un modelo a seguir”, señala.

Jovita Monterrey, por su parte, ha destacado que la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma ha recobrado el pulso a la producción de eventos culturales de primera línea, realizados por creadores de la Isla, como la puesta en escena de esta obra teatral, fruto del talento de un elenco de artistas y técnicos que hará posible este montaje.

“Una gestión cultural que retoma el Cabildo con decisión, en un contexto de graves dificultades para el sector por los efectos de la pandemia de la Covid-19. Una circunstancia que requiere del máximo respaldo de las administraciones públicas, en este caso de la institución insular, para trabajar de la mano del sector en La Palma, desde la apuesta que hemos reivindicado y puesto en práctica de una cultura segura”, comentó la consejera.

Juicio a Don Juan, concluye la nota, es una producción de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Amy Producciones y Gypsy Style.