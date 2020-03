Llega al Circo de Marte la obra de teatro ‘The room to be’ sobre la búsqueda de lo efímero del ser

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que dirige Jovita Monterrey, organiza la puesta en escena de la obra de teatro The room to be, que se adentra en la búsqueda de lo efímero del ser. Esta representación enmarcada en el Circuito Insular de Música, Teatro y Danza del Gobierno de Canarias. El evento tendrá lugar este sábado 14 de marzo a las 20:30 en el Teatro Circo de Marte y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

The room to be es una apuesta de teatro contemporáneo de Burka Teatro. En la historia, cuatro personajes no tendrán recuerdos por 24 horas sin conocer las razones por las que están en ese lugar. Sentirán un paralelismo con los efemerópteros, insectos que solo viven 24 horas de vida adulta, y tendrán la posibilidad de buscar lo efímero y jugar a ser por este tiempo.

La consejera de Cultura, Jovita Monterrey, invita “a todas las personas, en especial a los amantes del teatro contemporáneo, a disfrutar de esta obra que intenta descifrar los enigmas del ser. Tiene todas las características que la convierten en una interesante pieza teatral y por eso recomiendo la asistencia a toda la ciudadanía palmera”.

The room to be está avalada por la trayectoria de la compañía Burka Teatro, que tiene 17 años de experiencia y que ha sido distinguida con varios premios por sus espectáculos en pequeño formato.