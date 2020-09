Varios autores y autoras no podrán participar en el III Festival Hispanoamericano de Escritores “por motivos justificados”

Los escritores y escritoras que han estado anunciados en algún momento y finalmente no podrán estar en este III Festival Hispanoamericano de Escritores, pero con quienes la organización espera poder contar en próximas ediciones, son: la poeta gallega Luz Pichel, la poeta cordobesa Ángeles Mora, el escritor francés Patrick Deville (que ya participó en el festival en su primera edición), el escritor peruano Gustavo Faverón, la escritora andaluza Lara Moreno, el traductor japonés Ryukichi Terao (que participó en la pasada edición), la poeta canaria Alicia Llarena, el novelista venezolano Rodrigo Blanco Calderón y el novelista peruano Santiago Roncagliolo. Los prescriptores que finalmente no podrán estar son el editor Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, y el crítico J.A. Juristo, de informa en nota de prensa.

La programación del III Festival Hispanoamericano de Escritores se encuentra anunciada en la web del festival (www.hispanoamericanodeescritores.com) desde el 26 de agosto, pero antes de su publicación definitiva, y, también, después de su publicación, la organización ha debido asumir las bajas de varios autores y autoras, todas ellas justificadas y comprensibles por la situación en la que vivimos. Si en la rueda de prensa del 13 de julio la organización anunció la participación de alrededor de 50 escritores, la cifra definitiva de escritores invitados y confirmados en los días posteriores llegó a ser de 46. A partir de ese momento, la organización comprendió que, si se producían bajas, como era previsible dada la evolución de la pandemia, no debía sustituir a los escritores que no pudieran acudir al festival sino adaptar el programa y realizar el festival con un número inferior del previsto. Las sustituciones hubiesen acarreado otras contingencias y era necesario —ante la situación de incertidumbre, que no ha disminuido sino aumentado durante el último mes— minimizar las probabilidades de que esas contingencias aumentaran y pudieran convertirse en un problema para el buen fin de la organización del festival. De este modo, finalmente los escritores participantes en el III Festival Hispanoamericano de Escritores serán 36, y 16 el número definitivo de prescriptores (editores, críticos, periodistas, agentes) que realizarán alguna función en el festival.

Aún así, la organización del Festival Hispanoamericano de Escritores estima haber podido realizar un programa atractivo y meritorio, y espera que los asistentes a los actos y quienes se conecten por streaming disfruten del festival y de los participantes, entre los que se encuentran algunos de los mejores novelistas y poetas del ámbito de la lengua española.

Sí participarán en el III Festival Hispanoamericano de Escritores los escritores y escritoras (por orden alfabético): Andrea Abreu, Yolanda Arencibia, J.J. Armas Marcelo, Nuria Barrios, Jorge Eduardo Benavides, Iván Cabrera Cartaya, Yolanda Castaño, Bernardo Chevilly, Juan Carlos Chirinos, José Luis Correa, Valeria Correa Fiz, José Esteban, Olvido García Valdés, Santiago Gil, Jorge F. Hernández, Fernando León Rodríguez, Elsa López, Marcelo Luján, Aurelio Major, Nicolás Melini, Juan Carlos Méndez Guédez, Ricardo Menéndez Salmón, Bruno Mesa, Mónica Ojeda, Francisco Javier Pérez, Ernesto Pérez Zúñiga, Carmen Posadas, Blanca Riestra, Marta Robles, Anelio Rodríguez Concepción, Ana Rossetti, Andrés Sánchez Robayna, Tina Suárez Rojas, Raúl Tola y David Toscana. Además, Sergio Ramírez, que participará desde su país en conexión con el Espacio donde se celebrarán los actos, y los mexicanos Alberto Ruy Sánchez, Mónica Lavín, Hernán Lara Zavala y Gonzalo Celorio, que harán lo propio. Otros participantes serán los periodistas Carlos Santos y Eduardo García Rojas, la editora Olga Martínez (Candaya), el fotógrafo Daniel Mordzinski, la artista plástica y mexicanista Sara Kuzmiz, y, por parte del IAC, Casiana Muñoz, Romano Corradi y Carmen del Puerto. Por último, Jerónimo Saavedra intervendrá en el acto de homenaje a J.J. Armas Marcelo y Mariano Hernández Zapata en la designación de Elsa López como hija adoptiva de la isla de La Palma.

La organización del festival Hispanoamericano de Escritores les recuerda que para reservar plaza en los actos es necesario escribir al correo cultura@aridane.org, así como que la gran mayoría de las actividades estarán disponibles vía streaming en la web: https://hispanoamericanodeescritores.com/ y a través de Facebook en: https://www.facebook.com/hispanoamericanodeescritores/ y https://www.facebook.com/culturalosllanos/, y en Twitter: https://twitter.com/HEscritores