El Gobierno de Pradales incorpora cuatro Lexus de alta gama tras la ampliación del gabinete a dieciséis miembros

El Gobierno de Imanol Pradales ha adquirido en las últimas semanas con la fórmula de 'renting' cuatro berlinas de alta gama de la marca Lexus, según ha constatado este periódico y confirman fuentes oficiales. Se trata de tantos coches oficiales nuevos como carteras se han ampliado en el Ejecutivo vasco. Pradales lidera un gabinete de coalición de PNV y PSE-EE de 16 integrantes, el más amplio de la historia en Euskadi, por 12 del último equipo de Iñigo Urkullu. Los vehículos, matriculados el 19 de julio, ya están en servicio y son de color gris plateado o negros.

Lexus, la rama de lujo de Toyota, es la automovilística por la que se decidió el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando renovó sus coches oficiales hace cuatro años. Ahora, eso sí, se ha optado por un modelo inferior en el catálogo. Se trata de vehículos del tipo ES -con etiqueta Eco- frente a los LS que utilizaba Urkullu y que ha heredado ahora Pradales. En régimen de compra, este modelo puede ser adquirido en su categoría más básica desde unos 55.000 euros, mientras que el más grande cuesta el doble de entrada.

Con las nuevas adquisiciones, la flota de coches oficiales del Gobierno pasa de 15 unidades -por seguridad, los lehendakaris tienen varios que van rotando- a 19. Además de los Lexus de Pradales y las nuevas adquisiciones, hay también berlinas BMW y Audi. El lote anterior fue adquirido en 2020, cuando se inició la tercera legislatura de Urkullu. En aquel momento se informó de un contrato de 'renting' de 1,7 millones de euros para los 15 coches y por cuatro años, es decir, más de 100.000 euros de media. Ahora las fuentes consultadas no han ofrecido el dato del coste del 'renting'. Este parque móvil lo gestiona la Ertzaintza y los chóferes son escoltas de la unidad de elite de Berrozi.

La ampliación de carteras en el Gobierno ha generado también otras consecuencias económicas tangibles. El Parlamento Vasco está rematando las obras más importantes de su historia en el hemiciclo para los primeros plenos de la legislatura -previstos para esta semana entrante- dado que el nuevo equipo no cabía en la bancada del Gobierno, con catorce asientos. Se han tenido que instalar dos escaños en una zona de escaleras a ambos lados. Uno de esos nuevos puestos es precisamente el de Pradales, que no se sentará en el escaño histórico de los lehendakaris del PNV, a la derecha de la Mesa. La otra afectada es la socialista María Jesús San José. Estos trabajos, que han implicado también cambios en la moqueta y otras reformas, se estimaron en verano en unos 47.500 euros. No se ha dado el dato de cuánto han costado las obras en la sede administrativa de Lakua, donde también se han tenido que ir habilitando despachos para los nuevos consejeros. La oposición hizo un amago de preguntarlo esta semana en el Parlamento Vasco a la consejera competente, María Ubarretxena, pero ella tampoco terminó de ofrecer datos concretos.