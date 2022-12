El Museo Insular inaugura la exposición del 75 aniversario de las rondallas Lo Divino en Santa Cruz de La Palma

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma organiza, conjuntamente con la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la exposición ‘Pueblo palmero, venid, cantad: 75º aniversario de las rondallas Lo Divino en Santa Cruz de La Palma’, que abrirá sus puertas en el Museo Insular de La Palma este jueves, 15 de diciembre.

La consejera insular de Cultura, Jovita Monterrey, destaca que la exposición es fruto del trabajo de investigación realizado por Facundo Daranas Ventura, que próximamente presentará su monografía ‘Lo Divino en la Navidad de Santa Cruz de La Palma (1947-2022)’. “El historiador ha realizado un intenso trabajo de investigación sobre testimonios orales, reseñas, noticias y entrevistas aparecidas en prensa, así como recopilaciones fotográficas y discográficas relacionadas con esta temática. Además, subraya que Facundo Daranas, que militó como villanciquero en las filas de la rondalla de Lo Divino de la Parroquia de San Francisco, aúna en este trabajo su propia experiencia personal.

La exposición, comisariada por Víctor J. Hernández Correa, de la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, contiene fundamentalmente una destacada selección fotográfica de las rondallas de Lo Divino de la ciudad, agrupadas por décadas: 1940, cuyos tres últimos años constituyen la razón de ser de esta muestra al cumplirse el 75º aniversario fundacional de la primera rondalla, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y las dos primeras del siglo XXI.

Aunque la mayor parte de los paneles explicativos son obra de Daranas Ventura, se incluye también la aproximación a la fundación de 1947 introducida por el desaparecido maestro e inspector de Educación Germán González González con motivo de la inauguración del Monumento a Los Divinos en 1997. Asimismo, Víctor J. Hernández Correa se ha ocupado de los orígenes de la Navidad en Santa Cruz de La Palma y de los dos tipos fundamentales de agrupaciones musicales del periodo navideño en la isla: los más antiguos conjuntos de castañuelas, tambor y flauta, y las rondallas de Lo Divino, en las que prima la instrumentación de cuerda.

La exposición se complementa con ediciones discográficas, noticias de prensa, partituras, libretos, programas y otros materiales asociados a la Navidad: un misal de los oficios del Natalicio de Jesús, el sermón de la Epifanía del padre Antonio Vieira o la Loa al Admirable Nombre de Jesús, del abogado y clérigo palmero Juan B. Poggio Monteverde, representada en 1702 en el marco de la fiesta de la Circuncisión o del Dulce Nombre celebrada en la iglesia del convento dominico de San Miguel de las Victorias, todos pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Cervantes de la Sociedad Cosmológica.

Monterrey destaca la importancia de esta muestra, que pone de manifiesto “lo que las rondallas de Lo Divino han supuesto para el pueblo palmero durante los últimos 75 años, hasta el punto que la Navidad no se entenderían como las entendemos hoy sin el dulce sonar de tanto adultos, jóvenes y niños que han roto el silencio de la madrugada de Santa Cruz de La Palma”. “Su arraigo, además, fue exportado al resto de municipios. Y, a día de hoy, no hay isla que no demande oír los villancicos de la Navidad palmera. Pocas manifestaciones como ésta han sabido trascender lo meramente local para convertirse en un auténtico referente regional: por la calidad de las obras, muchas de ellas, compuestas por letristas y músicos palmeros, por la calidad de las interpretaciones, con coros a dos y tres voces, y por la calidad de un esfuerzo común para compaginar las obligaciones laborales con horas de ensayos y de rondas de madrugada”.