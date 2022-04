25 selecciones se citan en el Campeonato de Europa de trail y mountain running de El Paso

La sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió este lunes la presentación del primer Campeonato de Europa de Trail y Mountain Running (European Athletics Off-Road Running Championships), competición organizada por European Athletics, Real Federación Española de Atletismo y Ayuntamiento de El Paso. Entre el 30 de junio y el 3 de julio el municipio de El Paso, en la Isla de La Palma, concentrará a un total de veinticinco selecciones que competirán en la primera edición de un campeonato que incluye un formato novedoso. Este evento deportivo internacional tendrá igualmente un marcado carácter social, pues se convertirá en punto de apoyo importante para ayudar en la reconstrucción de La Palma y de El Paso, el municipio en el que emergió el cono volcánico el pasado mes de septiembre, se informa en nota de prensa.

Asistieron a esta presentación José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes; Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias; Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo; Dobromir Karamarinov, presidente de European Athletics; Sergio Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de El Paso; María Nayra Castro, consejera del Cabildo Insular de La Palma responsable de Hacienda y Recursos Humanos; Omar Hernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de El Paso; Antonio José Olivera, viceconsejero de presidencia del Gobierno de Canarias; María Dolores Padrón, delegada del gobierno de Canarias en Madrid; Albert Soler, director general de Deportes del CSD; Manuel López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias; y Alberto Hernández, presidente de la Federación Canaria de Atletismo.

25 países de Europa estarán representados en este campeonato. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Mónaco, Italia, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suiza, Suecia y Turquía ya han mostrado su interés por estar en una cita que contará con diez pruebas repartidas en tres días y en otros tantos formatos: Uphill Mountain Race, Trail Race y Up&Down Mountain Race, tal y como explicó durante la rueda de prensa el responsable local del Campeonato de Europa, Omar Hernández.

Las fechas previstas para la celebración del primer European Athletics Off-Road Running Championships, que acoge servirá para determinar a los campeones individuales, absolutos, U20 y selecciones, serán del 1 al 3 julio de 2022. Ese día dará comienzo el evento con la disputa de las diferentes modalidades de la Uphill Mountain Race, una prueba vertical de 8,8 kilómetros de recorrido y 997 metros de desnivel. El sábado 2 de julio llega el plato fuerte de la competición con la modalidad Trail Race. La carrera se disputará sobre una distancia de 47,4 kilómetros y 5.124 metros de desnivel. Y por último, el domingo 3 de junio se pondrá el broche de oro a un largo fin de semana atlético con la Up&Down Mountain Races, de 17,6 kilómetros y 1.796 metros de desnivel.

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, abrió el turno de intervenciones destacando la magnitud de un evento “novedoso e importante por muchos motivos. Es importante porque se enmarca en una disciplina fundamental para el deporte español, que es el atletismo, pero más aún por lo que representa para La Palma y para las Islas Canarias después de tanto sufrimiento llevada con esa dignidad ejemplar con la que lo lograría llevar”, destacó el máximo dirigente del CSD, quien ensalzó los valores del deporte como canalizador de solidaridad, como se demuestra en este caso. “El deporte es un elemento de esperanza. Celebro que el deporte sirva para la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas. Celebro que la Federación Europea haya escogido al municipio de El Paso para acoger estos campeonatos y que haya mantenido la confianza en el equipo organizativo pese a la crueldad que ha exhibido el volcán en los últimos meses. Me consta que los 2000 participantes van a disfrutar de un evento de primer orden”, destacó.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, expresó su satisfacción por la celebración de “una prueba que tiende puentes a través del deporte y que canaliza toda esa energía positiva y el apoyo que están recibiendo los palmeros y las palmeras de todos los rincones del país y de toda Europa”.

El jefe del Ejecutivo canario remarcó la necesidad de recuperar el tiempo perdido con la pandemia y el volcán para reimpulsar citas como éstas, de carácter sostenible y ligadas a la naturaleza, “que son un complemento perfecto para el sector que mueve la economía canaria: el turismo”.

Torres invitó al público a visitar La Palma “para hacer deporte, disfrutar de la naturaleza –de sus montes y de su costa-, de sus nítidos cielos, de su gastronomía, su rica cultura y de su gente: un pueblo valiente, trabajador, solidario y acogedor”, dijo. Finalmente, el presidente del Ejecutivo canario agradeció el apoyo que se está brindando, también desde el mundo del deporte, a la Isla de La Palma. “Esta cita, añadió, será un elemento más para la esperanza. Tenemos que devolverle a todos los habitantes de La Palma todo el ejemplo que nos han dado, resistiendo con orgullo, con aplomo, con nobleza, sabiendo que van a tirar para delante”, culminó.

Recordó Sergio Rodríguez, alcalde del municipio responsable de la organización local, que aún el municipio de El Paso, todo el Valle de Aridane y el conjunto de La Palma, “trabajan incansablemente en la recuperación del impacto sin precedentes que ha supuesto la erupción de un volcán en mitad, no lo olviden de una pandemia que ya estaba sacudiendo al sector turístico”.

Rodríguez avanzó “la apertura de una Mesa de Trabajo conjunta con la RFEA y European Athletics, con quienes co-organizamos el Campeonato de Europa y a la que invitamos por supuesto al Cabildo de La Palma y al Gobierno de Canarias. Esa mesa ya mantiene un diálogo abierto desde hace semanas y trabaja en el diseño de una campaña específica que pueda ofrecer ayuda concreta, canalizada en este caso hacia la recuperación de infraestructuras deportivas que se han visto afectadas por el volcán”.

Además, anunció la ampliación de 200 nuevas inscripciones en las carreras populares de Reventón Fred. Olsen Express, cuya recaudación integra irá a parar a los damnificados. “Ofreceremos más detalles y medidas más concretas adoptadas por la mencionada Mesa de Trabajo en una segunda rueda de prensa que tendrá lugar en El Paso, La Palma, después de Semana Santa”, finalizó.

Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, agradeció enormemente la entera confianza que desde European Athletics siempre se les ha brindado de cara a la organización de este campeonato. “Quiero agradecer a la Federación Europea que en los momentos más complicados de la erupción me haya llamado y me haya transmitido toda la confianza del mundo y que se pusiera a nuestro lado. En diciembre, por suerte, el volcán dejó de rugir y vamos a poder organizar este campeonato que nos va a permitir mostrar la resiliencia de un territorio, de un pueblo, de una región y de un país. Es el momento de la recuperación, de ponerse en pie y de demostrar que el deporte es mucho más que competición”, destacó el dirigente del ente federativo, quien proporcionó algunos datos referente a las inscripciones de atletas. “De momento tenemos unos 330 atletas de 25 países, con una participación muy paritaria con 160 mujeres y 170 hombres, pero aún se pueden inscribir más. Agradecemos todo el apoyo que nos está llegando y estamos seguros de que no solo haremos un evento deportivo y social exitoso, sino que servirá para dejar un gran legado”, finalizó.

El presidente de European Athletics, Dobromir Karamarinov, explicó a través de una videollamada que “creímos en la candidatura de El Paso debido a su fuerte relación y herencia en el ámbito del trail running. Esto se vio reforzado cuando el trabajo se hizo más duro tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Es importante que mostremos el espíritu de La Palma y de la ciudad de El Paso, además de enviar un fuerte mensaje a los 2.000 atletas que participarán.

Por su parte Omar Hernández, afirmó que “el Campeonato de Europa ha despertado un interés muy alto entre las federaciones nacionales. Presumiblemente, El Paso va a recibir a los mejores atletas de esta disciplina deportiva procedentes de toda la geografía europea, que se sumarán a los 1.200 corredores ya inscritos en las carreras populares de Reventón Fred. Olsen Express”.

A continuación el edil del consistorio palmero informó de que “estamos hablando de cuatro días de competición en los que El Paso acogerá 18 carreras, de las cuales diez corresponden al programa deportivo del Campeonato de Europa y las ocho restantes a las carreras populares de Reventón Fred.Olsen Express, entre carreras masculinas y femeninas. Y permítanme detenerme para celebrar y agradecer esta designación con los corredores y corredoras populares, cuya pasión y amor por el trail running es la que nos ha traído hasta aquí. Así que para ellos es este evento, que además coincide con el décimo aniversario de Reventón”.

Por último explicó, brevemente, el programa de carreras que ya está planificado y publicado en la página web www.reventonelpaso.com, donde también se pueden descargar los tracks, “e iremos completando en las próximas fechas con más novedades, como por ejemplo el programa de actividades de ocio y cultura que completará al programa, en el que habrá visitas guiadas al Volcán de Cumbre Vieja”, concluyó.

Cerró el turno de intervenciones la consejera de Recursos Humanos, Nayra Castro, quien manifestó que “para nosotros es una gran noticia que el municipio de El Paso acoja la primera edición de este campeonato europeo celebrado en el marco del Reventón Fred. Olsen Express”.

Además, recordó que, a pesar de que este tipo de eventos nos acercan a la “normalidad absoluta” en materia de sanidad, “no debemos olvidar que el virus sigue en nuestras vidas y es muy importante ser responsables para que, entre todos, estemos mucho más cerca del final”.