El Cabildo abre la piscina de Miraflores hasta finales de agosto

El Cabildo de La Palma abrirá al público la piscina de Miraflores a partir de este jueves, 18 de julio, de lunes a viernes, excepto días festivos, hasta que finalice el mes de agosto. Los interesados deberán solicitar en el Servicio de Deportes un pase de acceso a las instalaciones, se informa en nota de prensa.

La piscina ha permanecido cerrada al público por no disponer de recursos propios y no haber prosperado en los últimos meses el expediente de contratación del servicio de socorrismo. “Ante la situación que nos hemos encontrado, hemos hecho lo posible para cubrir, al menos de manera mínima, el servicio de socorrismo a lo largo de este mes y medio, que es el de mayor demanda”, explica la consejera de Deportes, Susa Armas. “Por la vía de urgencia, y dentro de los márgenes presupuestarios permitidos, el Servicio de Deportes del Cabildo cubrirá el servicio de socorrismo durante parte del mes de julio y el mes de agosto completo, para no dejar a los usuarios sin piscina justo en la época del año en la que hay mayor afluencia”, añade. Esta medida permite, además, asegurar las actividades acuáticas que se desarrollan en la piscina dentro del Campus Urbano que el Cabildo lleva a cabo cada verano.