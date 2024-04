Sagunt commemora els 40 anys de la resistència de la ciutat davant del tancament dels Alts Forns

40 anys de la lluita dels treballadors i d’una població, el Port de Sagunt, contra el tancament dels Alts Forns del Mediterrani (AFM). Aquesta efemèride té el seu homenatge en una jornada que se celebra dissabte 27 d’abril en l’antiga Gerència. Pretén ser un acte comunitari d’homenatge a aquest esperit de resistència, protagonitzat no sols per les persones treballadores i els sindicats, sinó també per tot un poble durant més d’un any, 430 dies. La població va actuar de manera solidària contra una amenaça que posava en perill no sols el seu estil de vida, sinó també el futur de la ciutat, i que es va acabar amb el tancament de la siderúrgia.

Aquesta lluita va desembocar en el que es considera el conflicte social més important i prolongat que va viure l’Espanya posterior a la dictadura de Franco. El tancament que va tindre lloc el 1984 s’emmarca dins de les reconversions industrials dissenyades per l’Estat vinculades al procés d’integració d’Espanya en la Comunitat Econòmica Europea (actual Unió Europea) que es va produir el 1986.

Els actes commemoratius organitzats per diversos departaments de l’Ajuntament de Sagunt en col·laboració amb societats i entitats tindran lloc dissabte a les 10.30 i les 21.00 i “pretén ser un espai de retrobament, commemoració i record d’uns fets que van commocionar la vida de la ciutat i van suposar un dels moments de resistència col·lectiva més destacats de l’últim quart de segle al nostre país”.

Entre la programació s’oferiran activitats infantils i juvenils, visites guiades, contacontes, xarrades, exposicions, performances, documentals, una fira del comerç i turisme, activitats esportives i actuacions musicals, entre les quals Seguridad Social.

En l’activitat organitzada pels departaments d’Alcaldia, Memòria Històrica i Democràtica, Joventut i Infància, Igualtat, Comerç i Mercats, i Turisme, juntament amb la Policia Local i la Societat Anònima de Gestió (SAG), i han col·laborat diverses associacions i entitats com CCOO, UGT, Fundació CV Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt.

Durant tota la jornada, es projectarà en la Nau d’Efectes i Recanvis el documental El conveni i la màquina. En el mateix lloc, es podrà visitar l’exposició AFM: la lluita en titulars.