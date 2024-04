El que exigeixen els convenis del 2005 i el 2007 sobre el nou estadi del València CF: “Una fita”, “màxima rellevància”, “imatge avantguardista”

“L’estadi és ara molt més obert, més ‘mediterrani’ en la concepció, podria fàcilment entendre’s com una evolució de l’esquema del temple clàssic de coberta sobre columnes… el tolos grec tan relacionat amb la mar que banya la ciutat de València”. Això diu part de l’últim projecte bàsic presentat pel València CF (complet al final de la informació) a l’Ajuntament el mes de gener passat i sobre el qual continuen tramitant-se les llicències.

Amb tot, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va sorprendre dijous 25 d’abril en afirmar a preguntes d’elDiario.es si considera que aquest projecte compleix els mínims de qualitat exigibles, tenint en compte les contraprestacions urbanístiques que la ciutat va concedir al club, que “ara mateix l’Ajuntament el que té és una llicència d’obres i en aquesta llicència d’obres no s’incorpora al detall el projecte, simplement hi ha una memòria econòmica molt reduïda, bàsicament un full”.

Catalá va afegir que “en el moment oportú en què es presente aquest projecte, evidentment s’haurà de fer aquesta valoració, ara està seguint-se el procediment administratiu i el que exigirem al València CF són dues coses: el compliment dels compromisos que es van establir l’any 2005 i l’any 2007 vinculats amb la construcció del nou Mestalla i, en segon lloc, un cronograma de l’inici i la finalització de les obres que tenen previst. L’Ajuntament requerirà al València CF perquè acredite aquestes circumstàncies”.

L’alcaldessa considera d’aquesta manera que el projecte bàsic no és prou per a valorar si compleix el que estipulen els convenis i que aquest nivell de detall el podran contrastar una vegada el club present el projecte constructiu, és a dir, el definitiu.

Però, què diuen els convenis al·ludits per Catalá (documents complets al final de la informació) en relació amb els estàndards de qualitat que ha de complir el nou estadi? La realitat és que tan sols fan afirmacions genèriques i només concreten que ha de tindre un aforament de 70.000 espectadors, amb pista d’atletisme opcional, i que el club ha de construir el pavelló esportiu de Benicalap. També especifiquen que l’Ajuntament podrà fer ús del recinte de manera gratuïta.

Baixant a la literalitat, el conveni del 2005 estableix que Ajuntament i club “es plantegen la conveniència i l’oportunitat de dotar la ciutat d’unes noves instal·lacions esportives, al nivell dels millors estadis europeus, que contribuïsquen a millorar el nivell dels serveis esportius oferits al ciutadà, i permeta aspirar a l’organització d’esdeveniments esportius del màxim rang i categoria, la qual cosa per a l’Ajuntament de València constitueix una de les principals metes d’aquest Conveni, a fi d’aconseguir per a aquesta ciutat el lloc destacat que li correspon en el panorama esportiu internacional”.

A més, afig: “El nou estadi reforçarà una imatge avantguardista, de modernitat i qualitat arquitectònica de la qual la nostra ciutat té ja exponents significatius. A aquest efecte, el València CF, en concordança amb els propòsits municipals manifestats, ha contactat amb professionals de prestigi reconegut que treballen a hores d’ara en la cerca de les solucions més apropiades per a una intervenció de la màxima rellevància, que haurà de constituir una perdurable i significativa fita arquitectònica de la qual puga enorgullir-se aquesta ciutat”.

Quant a les característiques tècniques, “el nou camp tindrà un aforament mínim de setanta mil (70.000) espectadors i estarà dotat de les més modernes instal·lacions, serveis i mesures de seguretat, al nivell dels millors estadis europeus; el projecte arquitectònic serà a càrrec de professionals de la qualificació més alta, i haurà de ser autoritzat per l’Ajuntament, a què es presentaran tots els esbossos, projectes, maquetes i mitjans permeten conéixer-ne el disseny i les característiques, sense perjudici de la seua exposició pública”.

Afig que tindrà “la solució tècnica que permeta la creació d’una pista d’atletisme que circumval·le el rectangle de joc, de les dimensions exigibles reglamentàriament, per al supòsit que es requerira celebrar-hi una competició oficial d’atletisme del més alt rang europeu o mundial”.

El conveni del 2007 és el que especifica l’obligatorietat que el València CF es faça càrrec del pavelló esportiu i el que estipula les condicions d’ús del nou estadi per part de l’Ajuntament: “La utilització per part de l’Ajuntament de les instal·lacions del nou estadi per a la celebració dels actes i els esdeveniments a què es refereix la clàusula anterior serà a títol gratuït, sense que el València CF puga exigir a l’Ajuntament el pagament de cap quantitat per aquest concepte”.

Totes aquestes qüestions van ser discutides durant el final del mandat passat pel València CF i van provocar que finalment no es firmara l’esborrany del conveni amb Compromís i el PSPV llavors al capdavant del consistori. El club proposa un estadi de 66.000 espectadors ampliable a 70.000. A més, repercutia els costos del muntatge de la pista d’atletisme a l’Ajuntament i enduria les condicions per les quals podia fer del recinte, a més de repercutir-li les despeses.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va acordar divendres amb la resta dels portaveus de la corporació una reunió monogràfica per a parlar de les fitxes urbanístiques, és a dir, les condicions que posarà la ciutat perquè el club, dirigit pel màxim accionista Peter Lim, de qui desconfia l’Administració, puga fer ús dels beneficis urbanístics que en el seu moment se li van concedir per a finançar part de les obres.

En aquest sentit, la portaveu de Compromís, Papi Robles, va comentar que li han exigit la documentació que han de treballar de manera prèvia: “Al que ens té acostumats ja l’alcaldessa és a fer algunes declaracions que, després, no són concordes a la realitat”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va lamentar que “Catalá té un problema que no ha sigut capaç de resoldre” i va posar com a condició “que torne al camí que vam deixar marcat, un camí que va liderar el PSPV i que passa per posar unes condicions a Lim idèntiques a les que marcava l’actuació territorial estratègica (ATE), amb un estadi de 70.000 espectadors i un poliesportiu que complisca els requisits”.

Per part seua, el València CF va remetre a l'Ajuntament un escrit en resposta a les exigències plantejades per Catalá en el qual defén que el nou estadi tindrà un aforament de més de 70.000 espectadors, capacitat per a instal·lar pista d'atletisme i categoria cinc estavelles UEFA, per la qual cosa va urgir la tramitació de la llicència.