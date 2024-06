El bagañete Diego Pérez deja la élite del fútbol francés y ficha en Italia con Cesc Fábregas

Diego Pérez, natural de la Villa y Puerto de Tazacorte, ha estado seis años formando parte de la élite del fútbol francés. En concreto, perteneció al cuadro técnico (responsable de análisis táctico) de uno de los equipos de máximo nivel de la Ligue 1: el LOSC Lille, que se proclamó campeón de la Liga Francesa en 2021.

Ahora, cambia de país y se marcha a Italia al ser fichado por Cesc Fábregas para reforzar su cuadro técnico del Como, tras su ascenso a la Serie A.

Anteriormente, este bagañete había militado en el AS Mónaco, otro equipo francés en el que tenía como responsabilidad el análisis de los rivales.

Antes de su fichaje en equipos galos, Diego Pérez pasó por el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, donde se labró su reputación en táctica y estrategia.

En sus redes sociales, Diego Pérez ha manifestado que “en la vida, algunas decisiones a veces son difíciles de tomar. Elegir dejar este club que me ha traído tanto ha sido muy difícil. Hace seis años, el LOSC me abrió sus puertas y me dio la oportunidad de crear uno de los departamentos analíticos más importantes de la Liga Francesa 1. Con mi equipo, siempre hemos intentado llevar la mejor ayuda a todos los entrenadores con los que hemos trabajado, aceptando y adaptándonos, todo sin excepción, a la metodología que hemos desarrollado. Si me voy de LOSC con profunda tristeza, me voy con el espíritu claro que lo he dado todo por el club, y orgulloso de todo lo que hemos logrado”.