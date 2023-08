Desde el océano hasta las estrellas: Diego Mentrida y Marta Sánchez, ganadores del 'II Kos Xtreme Triathlon' de La Palma

La segunda edición del Kos Xtreme Triathlon , “un evento deportivo de triatlón que abarca desafiantes pruebas de natación, ciclismo y carrera, celebró con éxito su segunda edición en la isla de La Palma”, indica la organización en una nota de prensa. “Con el lema ‘From the ocean to the stars’ (Desde el oceáno hasta la estrellas)”, añade, “este triatlón ha demostrado ser una cita deportiva ineludible, que ha atraído a triatletas de todo el mundo”. El evento, señala, organizado por Rafael Matos, contó con el apoyo del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Breña Alta y numerosos patrocinadores y colaboradores.

Los ganadores de esta segunda edición fueron Diego Mentrida, Erik Merino y Ricardo Hernandez en la categoría masculina, mientras que en la femenina se hicieron con la victoria Marta Sánchez, Irene Loizate y Saleta Castro. Los primeros clasificados en ambas categorías fueron premiados con una bolsa total de 12.000 euros. Además, se otorgaron trofeos por grupos de edad y cada participante recibió una medalla finisher como reconocimiento a su esfuerzo durante las pruebas.

Un total de 120 triatletas, provenientes de distintos países como España, Chile, Bahrein, Australia, Gran Bretaña, Austria y Argentina, compitieron “en esta exigente prueba atlética”.

La competición dio comienzo con un recorrido de 2 kilómetros (km) de natación en aguas abiertas, seguidos por 50 km de ciclismo con un impresionante desnivel acumulado de más de 2.500 metros y finalmente, una carrera a pie de 9,6 km con un acumulado de 490 metros de altitud. La meta del triatlón se ubicó en el Roque de Los Muchachos a 2.426 metros sobre el nivel del mar, “brindando a los atletas una experiencia única con vistas espectaculares”.

El director de la prueba, Rafael Matos, enfatizó el compromiso con el turismo sostenible y la promoción de los recursos naturales de La Palma: “Nuestra visión desde el principio fue potenciar el turismo deportivo y astronómico en esta isla excepcional, que cuenta con uno de los cielos más limpios del planeta. Queremos mostrar al mundo lo que La Palma tiene para ofrecer, no sólo en términos deportivos, sino también en su riqueza natural y cultural”.

El Kos Xtreme Triathlon, se apunta en la nota, “ha demostrado ser un verdadero éxito, impulsando el turismo sostenible en la Isla y poniendo en valor sus recursos naturales. Los atletas encontraron en esta competición una combinación de paisajes impresionantes y las mejores condiciones meteorológicas, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable para todos los participantes”.

La organización agradece el apoyo del Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Breña Alta por “su indispensable apoyo a un evento que fomenta el turismo sostenible en la Isla Bonita”. El éxito de este evento, seála, “habría sido imposible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, entre ellos se encuentran: Kairos, Inverpalma, PDR, Escuela de Vela del Cabildo, Maurten, Gesport, La Molina Shop, Libbys, Desafiro, Pley Publicidad , James Mitchel y Saul Santos, Tactic, Carros Publicidad , Polipromotion, Spar, Ford Nico, Tilp, Mamerto, Magma Canarias y Ekib Gran Canaria, así como a los hoteles H10 Taburiente Playa, Castillete y Holiday.

El Kos Xtreme Triathlon también contó con la participación de voluntarios y diversas entidades, como Protección Civil, Alfa Tango, Guardia Civil, Policía Local de Santa Cruz de La Palma, Policía Local de Breña Alta, Ayuda en Emergencias Anaga, Sodepal y el Centro de Visitantes del Instituto Astrofísico de Canarias, quienes contribuyeron de manera valiosa a la seguridad y el buen desarrollo del evento.