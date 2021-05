La piloto Valentina García y la copiloto Janet Antúnez forman el equipo de automovilismo de la ‘Escuela ADEA Ladies’

El regreso de las competiciones de motor en la isla de La Palma ha traído una intensa actividad por parte del Club ADEA. A la celebración del pasado Rallye Isla Verde y del próximo Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi, ha unido la celebración de diferentes cursos enfocados a pilotos y copilotos. Pero lejos de quedarse ahí, la entidad que preside Carlos Acosta ha puesto en funcionamiento el proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’ que, sobre la base de un Dacia Sandero, contará con Valentina García -16 años de edad- como piloto y con Janet Antúnez como copiloto, se informa en nota de prensa.

“Un equipo joven y 100 % femenino que estará en los cuatro slalom programados en la isla de La Palma, además de acudir al Slalom de El Hierro y, dependiendo de la evolución a lo largo de la temporada, también estará presente en un rallye en la isla de Fuerteventura”, explica.

“Esta idea nace del grupo de trabajo del Club ADEA. Creemos que la base del automovilismo está un poco abandonada y nosotros hemos querido fomentarla”, destacó Carlos Acosta, su presidente. “La idea de que Valentina fuese la designada surgió después de verla en el curso de pilotos de Flavio Alonso; hoy estamos aquí con este proyecto y lo hacemos con una idea principal enfocada a la formación”, añadió. “Buena parte del equipo de ADEA conoce este deporte desde diferentes puntos, como pilotos, copilotos, organizadores… Creo que podemos transmitirles toda esa experiencia”, aseguró Acosta durante su intervención en uno de los espacios cedidos por el CC Trocadero.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado para llegar hasta aquí”, destacó Valentina García. “El coche ya lo he probado y creo que me siento preparada para el próximo fin de semana”, un 5 de junio en el que la piloto del Club ADEA debutará oficialmente con el Dacia Sandero preparado para la ocasión. “Todos me transmiten que debo aprender y disfrutar”, dos premisas fundamentales para la temporada 2021.

A su derecha irá Janet Antúnez, que con su experiencia intentará “aportar tranquilidad” en el interior del habitáculo. “Me gustaría que tuviésemos una buena conexión en el coche; le he transmitido que al comienzo será importante ir conociendo el coche para encontrar los límites”, pasos que han de marcar el proceso evolutivo de este proyecto.

“Ver tantas caras del mundo del automovilismo demuestra que es un acto importante”, subrayó Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo Insular de La Palma. “La familia del Club ADEA ha vuelto a superarse, ha sacado adelante un proyecto precioso, reivindicando que la mujer debe tener esa oportunidad. Para nosotros, desde el momento en el que nos tocaron la puerta, apostamos decididamente por este proyecto”, aseguró. “Apostar por jóvenes promesas es absolutamente necesario, y como decía Carlos Acosta, la base hay que cuidarla y trabajarla; están dando un gran ejemplo con un proyecto pionero. Tenemos un consejero de Deportes y también de Infraestructuras muy sensibles en la materia y el Cabildo de La Palma va a estar ahí apoyándolos”, destacó Hernández Zapata, que felicitó públicamente a los componentes del Club ADEA.

Además de las personas que intervinieron en el acto, el mismo estuvo arropado por Raúl Camacho, consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma; Borja Perdomo, consejero de Infraestructuras de la institución insular; Víctor González, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Melisa Acosta, gerente del CC Trocadero, además de patrocinadores y simpatizantes del club.

El próximo 5 de junio, con motivo del I Slalom ADEA Trofeo Corpus Christi, Valentina García y Janet Antúnez escribirán el primer capítulo del proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’, una cita que tendrá lugar en el Circuito de Mazo.

El proyecto ‘Escuela ADEA Ladies’ cuenta con el apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, SG Eventos y Servicios Deportivos, Comercial Palma Reyme, Comercial Tendiña, Bardahl, Auto Édal Ocasión, Chapa y Pintura El Linar, CC Trocadero y Auto Édal Competición.