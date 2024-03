Reventón El Paso Fred.Olsen Express, prueba fetiche para atletas nacionales y canarios

Reventón Trail Fred.Olsen Express ya tiene su constelación de estrellas preparadas para surcar los montes pasenses el próximo 6 de abril. Una larga lista de grandes corredores, nacionales y canarios, desembarcarán en La Palma con el objetivo de subirse a lo más alto de los podios de las distintas modalidades. Nombres como los de Borja Fernández, Manu Anguita, Alejandro Mayor, Yasmina Castro, Nuria Gil e Inés Astrain, entre otros muchos, destacan en el listado de élites que forman el grupo de favoritos para adjudicarse las victorias, informa la organización.

La Ultratrail Cumbre Vieja concentrará un buen puñado de favoritos, por lo que el triunfo no está nada claro. Sobre los 70 kilómetros de recorrido de la modalidad más exigente de Reventón habrá una verdadera riña de gallos para decidir quién se sube al primer cajón. El cántabro Borja Fernández parte con una ligera ventaja después del ‘carrerón’ que hizo el año pasado, entrando segundo en meta, logrando así el subcampeonato de España Ultra de la RFEA, celebrado en Reventón Trail. Imposible descartar a los hermanos Anguita, Manuel y Fran. Sus currículum los avalan. El primero llegará a La Palma siendo subcampeón del Mundo Ultra Skyrunning, tercero en la Europa Ultra Skyrunning y subcampeón de la Tromso Skyrace (Copa del Mundo). Su hermano Fran finalizó octavo en la Transgrancanaria Maratón, es el actual campeón de Andalucia de trail running, fue primero en la Tenerife Blue Trail Maratón 2023, quinto en la Transvulcania Maratón 2023, séptimo en la pasada Val d’Aran by Utmb y decimoctavo en Occ by Utmb 2023. Las referencias canarias en esta modalidad serán Oswaldo Medina, Albi Cedrés, Aitor Navarro Hita, Octavio León, Javier Sosa, Fran Estévez, Claudia Mola, Manuel Alexis Martín Lorenzo, Esteban García y Tatiana Mújica.

El grancanario Alejandro Mayor (tercero en el campeonato del mundo de UltraSkyrunning 2022 e internacional con la selección española RFEA en el campeonato del mundo de ultra distancia 2023) ya el año pasado estuvo a punto de dar la sorpresa y subirse al podio de la Ultra Cumbre Vieja (se lo impidió un despiste que le hizo perder dos puestos y entrar cuarto en lugar de segundo, con un tiempo de 06:55:07). Es uno de los principales candidatos para adjudicarse el triunfo en la modalidad Maratón. Encontrará una dura competencia en el corredor catalán Albert Pujol, medalla de bronce por equipos en el Campeonato del Mundo de Portugal, Campeón de España RFEA 2019, Campeón de la Spain Ultra Cup 2017, Campeón Maratón Transgrancanaria y cuarto en la Buff Epic Sky Runners World Series. También pondrán un marcado acento canario a la distancia de 42 km Glendor Rodríguez, Silvia María Caso, María Ruiz Palasí y Germán González. La burgalesa Inés Astrain será una de las referencias a seguir en esta distancia. Su palmarés así lo avala: internacional con selección española en los campeonatos del mundo celebrados en Tailandia (2022) y Austria (2023), subcampeona de España Ultra RFEA 2023 en la Ultra Trail Cumbre Vieja y subcampeona de España Ultra RFEA 2022 en Penyagolosa. Pero ojo con la grancanaria Yasmina Castro, quien será una dura competencia para cualquier corredora de dicha distancia. Tercera en la Maratón del Meridiano 2024, ganadora de la Trail Ribeira Sacra 2023, vigesimoctava en la UTMB-CCC del pasado año, ganadora en la distancia corta de la Artenara Trail, sexta en la Trencacims Paüls 2023, primera en el Campeonato de Canarias en línea 2023, sexta en el Campeonato de España de Ultra distancia FEDME 2023 y primera en la Garmin Mountain Festival Maratón 2023, son algunos de sus últimos y destacados resultados.

En el caso de la distancia más veterana, la Classic, en el apartado femenino destaca el nombre de la catalana Nuria Gil, cuarta en el Mundial de 2022 celebrado en Chiang Mai (Tailandia) y oro por equipos, la reusense (campeona de España 2023 de subida vertical, de la Val d'Aran UTMB, de la Carrera Patagónica 2023 y de la Transgrancanaria Maratón 2023) será la más firme candidata al primer puesto. Pero cuidado con la aparición en escena de la alcoyana Alba Sanegre, quien debuta este año en Reventón. La alicantina ha quedado en este año subcampeona de la distancia corta y la vertical de la Ultra Mediterránea. Terres de Trail 2024. En 2023 fue campeona de la Aitex Terra Trail 43k y de la Costa Blanca Trails 2021-Maratón Costa Blanca. En el capítulo masculino habrá que estar muy pendiente de lo que haga Andrés Jover, ganador de la Invernal Confrides-Aitana 2024 - TRAIL 20K y subcampeón de Costa Blanca Trails 2023-Gran Trail Costa Blanca 103K, Ultra-Trail Guara Somontano 2023 y Aitex Terra Trail 2023-Aitex Terra Trail 43k Max. Santi Castellano, Javi Fernández, Ana Begoña González, Elsa Padrón, Efrén Segundo y Vero Suárez completarán la espectacular nómina de corredores del Archipiélago que competirán en una disputadísima Classic.

La Sprint Race también promete emoción a raudales con corredores potentes y explosivos como Aythami Brito, Arezki Habibi, Alejandro Díaz, Francisco Rodríguez de Paz, Janine Schott y María Benito Gomes, subcampeona de Otso-Trail Ultra Serra De Montsant 2023 - Trail Serra Montsant 25k y campeona de Trail Cap de Creus y Trail Rocacorba en 2023. En la Subida a las Estrellas calentarán motores el propio Arezki Habibi, Janine Schott, Estela Guerra, Edwin Camacho, Arezki Habibi, Paula Teresa Montes, María Ruiz y Fran Castellano, favoritos sin duda para ser los más veloces en la dura rampa del Reventón. Un histórico que se medirá al duro ascenso que da nombre a la prueba es el grancanario Yeray Durán, uno de los mejores corredores canarios de siempre y que regresa a Reventón tras superar una lesión.

En cuanto a la Starter, los hermanos Camacho, Edwin y María, se podrán en la línea de salida para mantener las brillantes coronas que lograron en el pasado ejercicio.