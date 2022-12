Acuerdo para la transición hacia la movilidad eléctrica de los ‘rent a car’

Endesa X Way y la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), integrada en la Federación Provincial de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife (Femete) han firmado un convenio de colaboración por el que Endesa, a través de su división Endesa X Way dedicada exclusivamente a la movilidad eléctrica, será el proveedor de referencia de Apeca para los servicios de movilidad eléctrica, tanto en el despliegue de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico como para la implantación de los diferentes servicios relacionados con la recarga eléctrica que ofrece Endesa X Way entre las empresas de Apeca.

En concreto, en el contexto de transición energética, Apeca se compromete a colaborar mediante la promoción de manera efectiva de los servicios ofrecidos por Endesa X Way en el ámbito de la movilidad eléctrica entre sus empresas. La formalización de dicho acuerdo ha contado con la participación de Juan Antonio Jiménez Arranz, presidente de Apeca y vicepresidente de Femete, y Manuel Muñoz, director de Marketing y Ventas de Endesa X Way.

El acuerdo contempla la promoción y el asesoramiento para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y servicios de recarga eléctrica de Endesa X Way entre las empresas de Apeca, para que puedan realizar la transición hacia la movilidad eléctrica en sus empresas.

Apeca está formada por empresas de alquiler de vehículos y federaciones. En la actualidad agrupan entorno al centenar de asociados, con empresas de toda tipología e índole, representando más del 70 % de las flotas de Canarias.

Vehículos amables con el medio ambiente

“Las empresas de ‘rent a car’ llevan haciendo un gran esfuerzo en los últimos años en la transición de sus flotas hacia vehículos más amables con el medio ambiente, reduciendo notablemente la huella de carbono y logrando ser el sector con menores emisiones de CO2 de todo el parque móvil. Al mismo tiempo, las empresas de coches de alquiler de Canarias trabajamos alineadas con el resto de actores turísticos del Archipiélago con el objetivo de acelerar el proceso de mejora medioambiental y la reducción de las emisiones. Así, contribuiremos al desarrollo turístico de nuestras Islas Canarias en los próximos años de forma decisiva”, apunta el presidente de Apeca, Juan Antonio Jiménez.

El director de Marketing y Ventas de Endesa X Way, Manuel Muñoz, puntualiza que “gracias a este acuerdo, tanto los asociados de Apeca como sus clientes, podrán contar con las soluciones necesarias para garantizar la adecuada transición de los ‘rent a car’ del archipiélago canario hacia la movilidad eléctrica”.

Por su parte, Endesa trabaja para liderar la transición ecológica e implantar un sistema energético completamente descarbonizado en el 2040, una década antes de los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea y por España para el 2050.