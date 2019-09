“No se recomienda plantar aguacateros en La Palma en los próximos dos años si no se asegura el agua para el riego”

Ante la situación de sequía que padece La Palma, con escasos recursos hídricos, el presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (Aspa), Miguel Martín, recomienda “no poner en marcha nuevas plantaciones de aguacateros en los próximos dos años hasta que no se resuelva el problema del agua”. “Como hay que hacer una inversión fuerte cuando se va a plantar aguacateros, si no tiene asegurada el agua previamente, entiendo que es preferible esperar un poco para evitar que se sequen los árboles”, ha señalado a La Palma Ahora. Ha insistido en que “antes de sembrar nuevos aguacateros, u otros cultivos, es mejor esperar para asegurarse el agua”. “La inversión que hay que hacer para sembrar aguacateros y esperar rendimientos económicos no es de dos meses; este cultivo cuesta mucho dinero y hay que pensar dónde tengo el agua y cómo la consigo”, ha subrayado. “Si no está el agua asegurada es preferible esperar un poco porque podemos seguir ampliando cultivos, pero al mismo tiempo se nos pueden secar”, ha advertido.

Miguel Martín ha precisado que “no estoy recomendando que no se siembren más aguacateros, sino que se espere un poco para no hacer una inversión y tirar el dinero”. “Que cada agricultor lo valore, pero después no podemos quejarnos de que tenemos aguacateros plantados pero nos falta el agua”, ha añadido. Considera que “hay que seguir trabajando en el Consejo Insular de Aguas para disponer de agua para el riego, pero la situación actual es la que es, y el agua que tenemos es la que hay”.

“Hay muchas obras que hacer para asegurar el agua de riego, la Mesa de la Sequía o la Comisión de Gobierno del Consejo Insular de Aguas se tienen que reunir y analizar en profundidad la situación que tenemos ahora, y a partir de los datos que se aporten se puede empezar a tomar medidas”, ha indicado.

Martín ha destacado que “el cultivo del aguacate tiene actualmente en La Palma una importancia económica alta, pero va aumentando porque se han hecho nuevas plantaciones en los últimos años y este año habrá mucha más cosecha, y en los próximos también”. “Es un cultivo que está en expansión, pero antes de seguir creciendo es preferible conseguir todo lo que necesitamos para su producción”, ha subrayado.

“Este año las previsiones es que se doble la cosecha, porque, por un lado, es buena, y por otro, hay muchas plantas que empiezan a producir ahora, y estas nuevas plantas no se han cuantificado; por tanto, la cosecha es variable, pero este año aparecerán en el mercado muchos más kilos de aguacate”, afirma.

El aguacate, indica el presidente de Aspa, “es un producto que en este momento se demanda en toda Europa, en La Palma se produce de muy buena calidad y se ha puesto de moda, así que vamos a aprovechar esta de moda, pero con cabeza”.

“Para cualquier cultivo que se piense expandir, dada la situación de sequía y el agua de la que disponemos (estamos regando cultivos espaciados y con menos agua), lo que recomendamos es que se consiga el agua antes de impulsar nuevas plantaciones, creo que es una recomendación bastante sensata”, concluye.

El pasado mes de marzo, Miguel Martín manifestó a este digital que “a lo largo de 10, 15 o 20 años tenemos que plantearnos si hay que reutilizar aguas depuradas o hablar de plantas desalinizadoras, eso es un paso más al futuro pero que creo no podemos perder tiempo; debemos abordar este tema con tranquilidad y sosiego, pero sin perder tiempo, hay que ponerse de acuerdo sobre qué tenemos que hacer con el agua en La Palma”.