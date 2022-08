Qué bonito, bieeen, otra, otra, venga, que no decaiga el disparate, nuestros políticos occidentales ponen sanciones a Rusia y se vuelven en contra de nosotros, en contra de los ciudadanos europeos pues quien tiene la llave del gas tiene el poder de sancionar y nosotros sancionamos con bagatelas como no dejar a los rusos jugar en Wimbledon, qué bonito, y el viaje de la Pelosi a Taiwán, una hazaña diplomática sin precedentes, muy bien, ahora no sólo tenemos en armas a Rusia sino también a China, magnífico, otra, otraaaa. La explicación plausible es que nuestros gobernantes ganan tanto que no les queda tiempo para trabajar, como esos futbolistas que cuando ganan demasiado se les va la olla y ya no están cuando de verdad se les necesita en champions. Me consuelo con la inauguración de esa épica carretera que cruza los campos de lava, desafiando el infortunio y demostrando que cuando La Palma quiere, puede. Y eso sí que es bonito. Que cunda.