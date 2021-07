Las mascarillas y el rey de Francia

El lío de las mascarillas me recuerda a aquel rey de Francia, uno de los innumerables luises, que quiso imponer el consumo de papas y la gente rechazó el popular tubérculo. Entonces el rey prohibió su consumo y a partir de entonces los franceses no han dejado de comer patatas. Lo digo porque el primer día del indulto de las mascarillas me boté a la calle a rostro descubierto y vi que todo el mundo llevaba mascarillas, vamos, como nunca. Creo que a eso llaman ahora psicología inversa, y tal vez tiene que ver con que no nos gusta que nos moldeen así como si fuéramos de plastilina, siempre siguiendo modelos establecidos desde arriba. Después de todo el único molde que admitimos de buena gana es el sentido común, el hermano serio del sentido del humor. Y no olvidemos que el novísimo covid se llama delta, como aquel temporal que nos rebujó montes y barrancos.