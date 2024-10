Leo que el Gobierno de Canarias va a poner aquí un Puesto de Mando Avanzado en la próxima y tan ansiada Bajada de la Virgen. Está bien que se tomen medidas de seguridad, que como dice un cínico amigo están para incumplirlas, es broma, y por supuesto que agradezco, y esto va en serio, a los cuerpos de seguridad que garanticen nuestros derechos y libertades, pero dicho así suena como si fuera una guerra o algo parecido, no me negarán que Puesto de Mando Avanzado no suena a operación del desierto o a conflicto bélico en Oriente Medio sin ir más lejos, suena como si vecinos nuestros de África fueran a aprovechar el barullo de La Bajada para atacar Canarias y hacerse con los ingentes recursos submarinos de nuestras islas. Sería un ataque por la isla más lejana, donde menos se les espera para poner aquí una cabeza de puente y armarse de una buena logística para hacerse con el resto de las islas. Bueno lo de que nos va a vigilar una Unidad de Drones sobre nuestras cabezas en los días de más afluencia de público, es decir, todos los días, resulta inquietante, pero comprensible, no sea que el diablo aproveche que todos estamos distraídos en La Bajada para hacer de las suyas y descontrolarnos, que si el volcán no lo consiguió, al menos del todo, tampoco creo que el diablo lo consiga, aunque la vigilancia sí que nos puede hacer sentir seguros, pero bastante incómodos. Y hay gente aprensiva, le oí decir a un amigo que le da miedo que a un dron se le acabe la gasolina y caiga sobre nosotros, a lo que yo le respondí que no tenía que preocuparse por eso, que el dron sería eliminado automáticamente desde el Puesto de Mando Avanzado, que uno hizo la mili y este tema la verdad es que me pone bastante. Y como diría el gran Luis Aragonés, La Bajada tiene que salir adelante “por lo civil o por lo criminal”.