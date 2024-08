San Bartolomé bendito, amarra al perro maldito

Según una vieja tradición del pago de La Galga, en el municipio palmero de Puntallana, en la víspera de San Bartolo (24 de agosto) «el diablo —o perro maldito— anda suelto».

Llega la víspera del apóstol San Bartolomé, viernes 23 de agosto, y el demonio, diablo o perro maldito volverá a la lucha de las tinieblas y el fuego eterno del Infierno y volverá a ser derrotado por el Bien.

Desde muy antiguo, la chiquillería del barrio viene protagonizando infinidad de travesuras en el vecindario, pero, como coartada, culpan de tales molestias e inconvenientes al «diablo de San Bartolo». De todo el mal acontecido se busca a un culpable.

Cambian unas por otras las macetas de los patios de los vecinos y, especialmente, se preocupan de hacerlo entre las familias que «no se llevan bien». Cada año, estas ruindades son recurrentes y, aún hoy en día, se diversifican y crece el ingenio.

Todo lo achacan al poder de El Mal, que representa el diablo que, atado a una cadena, domina y doblega San Bartolo (El Bien). De esta singular manera se nos presenta la iconografía de la imagen, talla policromada del siglo XVI, del apóstol San Bartolomé que se halla en la ermita galguera.

En él años 2007 un grupo de vecinos ideó el Diálogo entre El Bien y El Mal, una breve obra teatral inspirada en los autos barrocos del Corpus y protagonizada por personajes alegóricos.

En la primera edición lo escribió Héctor Cabrera Hernández, hoy concejal de Cultura. El libreto es escrito ex profeso cada año y en él aparecen referencias a los males y bienes de ese año, representados por sucesos recientes acontecidos y por viejas reivindicaciones sociopolíticas del barrio.

El entorno de la antigua ermita de San Bartolomé Apóstol se convierte en escenario natural de la puesta en escena.

Comienza entonces una disputa verbal entre dos ángeles. El ángel malo o demonio (vestido de negro y rojo, con cuernos y rabo, siguiendo la iconografía tradicional), subido en una azotea, se dirige al público comunicándole su intención de producir el caos. Interrumpe su temible alocución el ángel bueno, colocado en el balconcito de la ermita, desde donde tañe las campanas (vestido de blanco y alado).

En un momento determinado invade la calle, a cuyos extremos se extiende el público, el Perro Maldito o demonio, concebido como una tarasca (gran cabeza de pasta de papel y cuerpo de tela bajo el cual se alojan sus conductores), acompañado por el ritmo ensordecedor de un grupo de batucada.

Es un momento de nervios para los más pequeños y para los no tan niños. La tarasca se convierte en la gran protagonista de la noche. Corre de un lado a otro, deambula arrojando sus males sobre los vecinos, aunque todos viven en el convencimiento de que San Bartolomé les favorecerá y protegerá. La famosa y recordada jaculatoria será de nuevo vencedora en la víspera del santo patrón.

La plegaria se entremezcla con otra vieja costumbre pagana. En las esquinas de las paredes de las casas aparecen colgadas cabezas de ajos, procedentes de la rica huerta puntallanera, puestas al azar por los participantes. Según la vieja tradición, los ajos alejan a todo espíritu malévolo. Se trata, en definitiva, de símbolos y creencias que permanecen vivos en un lugar de arraigadas costumbres y tradiciones populares.

En su artículo «Alrededor de una fiesta», publicado en Diario de avisos (22 de agosto de 1961), G. Vives del Moral recoge las antiguas creencias del barrio, según las cuales el protagonista principal era un gran gato.

Cuenta que en el pago puntallanero de La Galga, «que en otros tiempos lo llamaron La Gran Galga, ha de celebrarse este año, como en los anteriores, la fiesta del Apóstol S. Bartolomé [...]. En tales días, y según la tradición, el demonio está suelto y San Bartolomé viene a ser un encargado de dominarlo y amarrarlo. Por eso dicen, lo tiene a sus pies atado con una cadena. Y muchas personas crédulas, llevadas por su fe, acuden al templo a implorar al Santo amarre al perro maldito. También hacen la misma súplica en las procesiones y aún en sus actos particulares y privados».

Justifica el cronista que «tal creencia parece arraigada en los fieles y, debido a ella, cuéntase que en cierto tiempo aconteció que un labrador muy honrado y timorato le ocurrió un día al ir arar un terreno que tenía más arriba del vecindario, en despoblado, y, habiendo preparado sus vacas para iniciar dicha labor, no pudo hacerlo porque la yunta no se movía, a pesar de ser estimuladas por el aguijón. Extrañados de esta paralización de su yunta, tanto el labrador como las personas que le acompañaban, observaron que un terrible gato estaba delante de ellas y les dirigía su fogosa mirada. En seguida pensaron en el “perro maldito” y soltaron el ganado. Hecho así, amedrentados y llenos de grima, regresaron a sus casas sin haber verificado el trabajo que se habían propuesto. El demonio no les permitía trabajar. Estaba suelto, tal era la fe de aquellas honradas gentes».

Al parecer, así «se cuenta ocurrió y así se divulgó por todo el pueblo entre los crédulos vecinos que, durante dichos días dirigían al Santo la siguiente jaculatoria, compuesta en versos pareados:

«San Bartolomé bendito,

amarra el perro maldito».

Sobre estas creencias, aún perdura en los galgueros la costumbre de abstenerse de trabajar en las vísperas de San Bartolo, nombre más popular y cariñoso que desde muy antiguo el pueblo le da al apóstol y, por extensión, al barrio.

La iconografía de la imagen titular aparece representada en la mayoría de las ocasiones llevando un cuchillo porque, según la tradición, murió despellejado vivo. Es habitual también que, a sus pies, dominándolo, se halle una serpiente o dragón encadenado, representando El Mal.

Al parecer, Bartolomé predicó en la antigua Persia, cuyos habitantes daban culto al dios Astaroch. El apóstol propició la destrucción de la divinidad pagana; entonces, el demonio, que se encontraba en su interior, salió y comenzó a deambular, creciendo la creencia de que los dioses grecorromanos eran ídolos diabólicos.

Una vez más, vuelve a sorprendernos gratamente el ciclo festivo popular palmero; en este caso, permanece vivo el espíritu más genuino del concepto de lo popular. De un lado, por el alto nivel de participación de los vecinos en tareas de organización (producción, diseño y confección del vestuario, escrituración del libreto teatral, dirección artística y regiduría) y actuación (actores, batuqueros, etc.), sin faltar la colaboración de un público más activo que pasivo, que se mueve al ritmo de la tarasca, el diablo, que huye despavorido. Y, de otro, la marcada interrelación entre niños, jóvenes, adultos y ancianos: todos tienen una tarea encomendada y todos quieren voluntariamente significarse en ella.

En este sentido, la labor de coordinación que conduce la Comisión de Fiestas es, ciertamente, más que loable: no se escatiman esfuerzos durante todo el año, tanto en lo que respecta a la recaudación económica como a la preparación del programa, enriquecido con actos de raíz cultural y lúdica, conjugados en una simbiosis, en verdad, envidiable.

Por primera vez, de manera extraordinaria, el perro maldito salió de La Galga y participo el 11 de marzo de 2023 en el pasacalle o cabalgata denominado, junto a otras manifestaciones de la isla, “Proclama de las Danzas” dentro del programa del III Congreso de la Bajada de la Virgen en Santa Cruz de La Palma,

Con esta aptitud vecinal por lo verdadero y peculiar queda garantizado el futuro del Perro Maldito de La Galga, que ya comienza a ocupar un puesto destacable y único en el repertorio festivo estival de la isla de canaria de La Palma.

*María victoria Hernández es cronista oficial de la ciudad de Los Llanos de Aridane (2002), miembro de la Academia Canaria de la Lengua (2009) y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel (2009)