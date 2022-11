CC de Breña Baja: “Borja Pérez pretende que creamos que va a hacer en 6 meses lo que no ha hecho en 12 años”

Coalición Canaria (CC) en Breña Baja, en una nota de prensa, señala que “Borja Pérez pretende que creamos que va a hacer en 6 meses lo que no ha hecho en 12 años”. Indica que “el alcalde vuelve a llevar al pleno, una vez más, las obras del Parque de Ocio de las que lleva hablando desde 2013”.

“Borja Pérez, una vez más, se ha puesto las pilas a 6 meses de las elecciones y está sacando de cajón todos los proyectos que no ha conseguido sacar adelante en 12 años”, apunta Yéssica Pérez, portavoz de CC en Breña Baja. “El último es el Parque de Ocio, obra para la que el grupo de Gobierno aprobó en el último pleno un presupuesto de 722.900 euros”, se añade en la nota.

“Si nos quiere hacer creer que todo lo que no ha hecho en 12 años lo puede hacer antes de mayo, eso quiere decir que podía haberlo hecho hace tiempo, pero no quiso”, opina la portavoz de CC, “o quiere decir que está ya en plena campaña electoral reciclando las promesas de campañas anteriores que no ha cumplido”, agrega.

Borja Pérez, se indica en la nota, “lleva desde 2013 hablando del Parque de Ocio en Los Cancajos. Pero no lo sacó a licitación hasta 2019, una semana antes de las elecciones, por 488.220,13 euros y un plazo de ejecución de 11 meses”.

En 2021, “sin haber iniciado aún ningún trabajo”, añade, “el presupuesto ya subía a los 600.000 euros. En febrero de ese año se anunció que se reiniciaban las obras gracias a que el Gobierno de Canarias ponía el dinero y, de nuevo, se volvió a anunciar la obra y el presupuesto en julio del mismo año”.

“Y así llegamos a finales de 2022”, señala, “tras 9 años de notas de prensa anunciando lo mismo una y otra vez, pero sin que la obra haya salido adelante. La dejadez tiene, además, un coste económico para las arcas municipales ya que desde el primer presupuesto presentado hasta el último que Borja Pérez aprobó la semana pasada el coste de la obra se ha incrementado en más de 230.000 euros. Ya conocemos las excusas del alcalde, pero eso es lo que pasa cuando se dejan pasar los años y no se trabaja para que las obras se ejecuten en tiempo y forma”.

“Desde CC confiamos en que Borja Pérez no esté ya haciendo campaña electoral y que, esta vez sí, cumpla con lo que promete y sea capaz de sacar adelante, al menos, una obra importante tras 12 años como alcalde”, apunta Yéssica Pérez.

“Pedimos, además, a Borja Pérez que asuma con responsabilidad lo que ha hecho y lo que no ha hecho durante sus 3 mandatos. Ha manejado durante todo este tiempo los presupuestos más altos de la historia del municipio y eso no se ha visto reflejado por ningún lado. Seguir echando la culpa de todo a quienes gobernaron antes que él, hace casi 12 años, es ridículo”, concluye la portavoz de CC.