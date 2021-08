El civismo se impone en Villa de Mazo: la polémica obra de Las Calzadas no enfrenta a los vecinos

Los vecinos de Villa de Mazo están dando un ejemplo de civismo. La obra que se está ejecutando en las tradicionales Calzadas del municipio artesano por antonomasia y que ha generado una enorme polémica dentro y fuera de él, no es motivo de enfrentamiento entre los macences. Aunque unos están a favor y otros en contra, y argumentan sus posturas, todos apuestan por el diálogo.

Máximo Pérez Tejera, lidera el movimiento vecinal que rechaza de plano la obra. “Mi padre hizo Las Calzadas y esa es una de las razones que me lleva a defenderlas, lo quiero como algo mío; mi padre derramó aquí su sudor, aunque le pagaran un salario, pero lo único que tenemos en Mazo, que nos distingue, es nuestras Calzadas y que nos hagan esto es una tristeza”, ha manifestado a este periódico.

Pérez Tejera afirma que los vecinos no están enfrentados por esta polémica. “En Mazo tenemos cultura cívica, no es cuestión de pelearnos ni de insultarnos, pero yo sí digo que esto no está bien y que no me gusta, y a partir de ahí las cuestiones personales es otra historia”, subraya. “Estamos enfrentados en esa idea, pero no es un enfrentamiento agresivo ni mucho menos; hablamos y luchamos por lo que cada uno cree”, remarca.

Tejera resalta que “hay cuatro palabras que han pronunciado los dirigentes políticos: respetar, conservar, equilibrio, y ausencia de impacto visual; yo pido a cualquier ciudadano de La Palma que venga, que vea la obra, y lo digo con el corazón en la mano, sin la política por delante: ¿Esto es respetar el patrimonio, conservarlo, tener equilibrio y no generar impacto visual?”. “Pedimos que paren las obras y que se discuta, y si la opinión mayoritaria es arrancar las Calzadas, vale, pero que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento tome la decisión sin consultar con el pueblo no me parece bien; hay personas cultas, expertos en patrimonio, que se oponen a la obra”, concluye.