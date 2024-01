CC tacha las declaraciones de la portavoz del PSOE en Fuencaliente de “esperpénticas”

El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Fuencaliente informa en una nota de prensa que continúa su trabajo “en pro del desarrollo económico y social de la localidad, que beneficie a los vecinos y vecinas, y que permita seguir la senda emprendida en los últimos cuatro años de avance”. En esa línea, desde el grupo municipal se pone el foco “en las constantes declaraciones realizadas por el grupo socialista en el Consistorio, que rozan el esperpento, carentes de fundamento y que no persiguen otra cosa que confundir a la ciudadanía”.

“La última de las ocurrencias de su portavoz, ex militante y ex concejala de Coalición Canaria, es la de apuntarse tantos que no les corresponden. Se olvida que ahora pertenece al PSOE, formación que, en los últimos cuatro años, desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma abandonó las políticas de vivienda pública”, asegura.

El grupo de gobierno municipal de CC, dice, “viene trabajando en materia de vivienda desde hace años y ahora, de la mano del Cabildo de La Palma, se ha firmado un convenio para la adquisición de suelos y también se ha trabajado para que se adquiera la estructura de un edificio propiedad de un fondo buitre y a media construcción a la entrada de Los Canarios”.

“Todos esos avances se han realizado sin que el PSOE que ahora lidera esta concejala en el municipio haya intervenido, con lo que las declaraciones públicas realizadas, afirmando su intervención para que estos asuntos avancen, rozan lo esperpéntico”, subraya.

“De la misma manera, los trabajos que ahora se están realizando para la contención de la ladera de la montaña de Las Indias, a la altura del mirador, son obras que se están ejecutando ahora con el nuevo gobierno insular, tras más de cuatro años solicitando esa intervención a la Consejería de Infraestructuras de la misma institución, que dirigía el PSOE, sin que se diera una respuesta”, afirma.

Por todo ello, desde Coalición Canaria se invita “al grupo municipal socialista a que deje de confundir a la ciudadanía con comunicaciones cuyo contenido está muy lejano de la verdad y que siga la hoja de ruta que le marcaron los votantes en las pasadas elecciones de mayo”.