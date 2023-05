Javier Llamas (CC): “En el borrador del decreto de reconstrucción se abusa de la expropiación y de la protección”

El candidato de CC a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, en una nota de prensa, advierte que en “el borrador del decreto para la reconstrucción del Valle se abusa de los conceptos expropiación y protección”.

“Han transcurrido 17 meses desde el fin de la erupción y ya vamos por la séptima u octava versión de un decreto que ya tendría que haberse aprobado hace un año. Para desesperación de la gente, el texto sigue sin ajustarse a las necesidades de una verdadera reconstrucción”, señala Llamas.

“Y si hay algo que inquieta de manera especial a la población en general y a los afectados en particular son las expropiaciones. Sirva como ejemplo el caso de las personas que han visto como una nueva vía pasa por encima de sus propiedades y aún no saben ni cuándo, ni a qué precio se les va a indemnizar por los terrenos ocupados”, añade.

Javier Llamas reconoce “la magnitud y la complejidad de la reconstrucción·, pero también piensa que ”existe una importante disonancia entre el Gobierno de Canarias y la población del Valle y eso demuestra que algo está fallando a la hora de enfocar esa reconstrucción y los mecanismos de ayuda“.

El candidato de CC La Palma a la Alcaldía señala que “es el Ayuntamiento y la propia gente de Los Llanos quienes tienen que liderar todo lo que se decida hacer en el municipio. El futuro del Valle de Aridane se tiene que decidir aquí, no en otra isla. Y para eso necesitamos un Gobierno de Canarias y un Cabildo que estén en sintonía con los afectados, para que la reconstrucción no cause más daño del que ya causó el volcán”.

Llamas remarca, se apunta en la nota, que “para lograr este objetivo hay una condición irrenunciable: la población afectada tiene que formar parte de todas y cada una de las mesas de trabajo, pero de una forma real, dando valor a su participación”.

“No planteo empezar de cero, porque no podemos permitirnos perder más tiempo, y el trabajo que ya se haya realizado en la redacción del borrador del decreto se aprovechará en todo lo que sea aprovechable y se mejorará en todo lo que sea preciso”, adelanta.

Para Javier Llamas, se expone en la nota, “es importante no perder de vista que la solución no pasa porque los políticos impongan un sistema o una forma de vida y no pasa tampoco por empobrecer más a la gente con expropiaciones o con un exceso de proteccionismo sobre las coladas”.

“La gente tiene que tener la oportunidad de decidir qué quiere hacer con su vida, y para eso hay que luchar para que los afectados recuperen el valor patrimonial que han perdido”, concluye.