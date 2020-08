La Asociación de Empresarios El Paso Crece reclama la fibra óptica para todos sus asociados, indica en una nota de prensa. Recuerda que “lleva tiempo reclamando la accesibilidad de todo el sector empresarial del municipio a mejoras en la conectividad”.

Señala que “la fibra óptica, esta nueva vía que debería suponer para todo el sector empresarial y comercial de la isla de La Palma un paso al frente para mejorar la conectividad, se está convirtiendo en un auténtico problema para los empresarios miembros de la Asociación El Paso Crece, ya que en la situación actual, nos vemos limitados a la hora de poder llevar a cabo de la manera más profesional y eficiente nuestra actividad”. La Junta Directiva de la entidad considera “un grave perjuicio para todos los miembros de su asociación y de cualquier empresario del municipio de El Paso”.

Desde la Asociación de Empresarios El Paso Crece apuntan que “ya han presentado varios escritos a los responsables de la fibra óptica transmitiéndoles las dificultades que muchos de sus asociados se encuentran todos los días con la apertura de sus negocios. Desde fallo en internet, no poder hacer pedidos, no poder mirar catálogos e incluso en algunos casos no poder facturar o pagar al ir la red tan lenta que se hace inviable perder tanto tiempo en esa simple operación”.