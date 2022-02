El PSOE defiende que mejorar la transparencia del Ayuntamiento de Breña Baja no tenga coste para la población

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja defiende en una nota de prensa "avanzar en transparencia en las administraciones públicas y un mejor acceso a la información por parte de la ciudadanía, pero se opone al camino que ha elegido el Gobierno municipal del Partido Popular para pasar del suspenso reiterado en los últimos años al 10 obtenido en la evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana García, señala que "el Ayuntamiento ha recurrido a una consultoría externa para la realización de un trabajo en transparencia que se podría ejecutar desde los propios servicios municipales, como ha ocurrido en otras corporaciones locales, que han mejorado la puntuación sin tener que invertir recursos económicos".

“Hay ayuntamientos que no han tenido que pagar para mejorar sus resultados y lo han realizado con personal propio, de manera que estos fondos se podrían haber dedicado a cuestiones de tanta importancia como las ayudas de emergencia o la lucha contra la exclusión social”, indica Ana García.

La portavoz socialista recalca que al realizar este proceso de forma interna, el personal aprende el proceso de autoevaluación que hay que desarrollar usando la herramienta telemática T-Canaria disponible para todas las instituciones, mejorando la evaluación de forma progresiva. “Hacerlo de golpe, con una asesoría externa, significa que el año que viene el Ayuntamiento tendrá que volver a pagar a la consultoría porque ninguno de los funcionarios habría aprendido el proceso”, añade.

Ana García destaca que “este crecimiento progresivo será menos efectista a corto plazo, pero más eficaz y eficiente a medio plazo, criterios que defendemos quienes entendemos que la gestión responsable de lo público se aleja de los fuegos de artificio y operaciones de marketing”.

“Lo importante no es la nota, sino mejorar la comunicación y la transparencia con la ciudadanía, para lo que no hace falta pagar a una consultoría y destinar recursos económicos a algo que se puede desarrollar con los servicios municipales. Es como pagar a alguien para que te haga un examen, porque no has aprendido la materia para afrontar la prueba”, indica.

Ana García aclara por último que esta evaluación en transparencia no tiene nada que ver con la gestión municipal, pese a que “desde el Gobierno municipal traten de mezclar las cosas”. “Si realmente la evaluación fuera de la labor del Gobierno municipal, el suspenso estaría garantizado como pasó en años anteriores”, concluye.