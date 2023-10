El PSOE exige la repavimentación del camino de Lomo Espanta y la intervención en El Planto

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma exige al Gobierno municipal (PP-CC) que “incluya la ejecución del asfaltado del camino de Lomo Espanta, conjuntamente con El Planto en el nuevo proceso de licitación pública, tal y como estaba previsto inicialmente”, informa en nota de prensa.

El principal grupo de la oposición ha mostrado “su sorpresa ante la decisión del grupo de gobierno municipal de dejar fuera de las obras de repavimentación este camino, cuyo asfaltado es necesario para dotar de una mejor accesibilidad y movilidad a las vecinas y vecinos de la zona”.

En esta línea, indican que “prescindir de esta obra no puede responder a motivos económicos, ya que el actual Gobierno municipal ha realizado dos modificaciones presupuestarias, en las que no la han incluido. Parece que para PP y CC no es capital ni prioritario asfaltar el camino Lomo Espanta”, añaden.

Los socialistas recuerdan que “sendas obras (El Planto y Lomo Espanta) se llegaron a adjudicar, pero las obras no se pudieron ejecutar debido a que la empresa que ganó el proceso de licitación pública renunció a su ejecución. En el nuevo proceso de licitación tan solo se ha incluido El Planto”.

De ahí que reclamen que “se ejecuten estos trabajos para intervenir en una vía cuyo pavimento actualmente es de hormigón y sufre desperfectos importantes, además de registrarse desprendimientos de piedras, que ponen en riesgo a los usuarios del camino”.