Tony Acosta (CC): “El Ayuntamiento está dejando morir a Santa Cruz de La Palma por la falta de ofertas de ocio”

Coalición Canaria alerta en un comunicado “de que la falta de ofertas de ocio en Santa Cruz de La Palma por la desidia del grupo de Gobierno del Ayuntamiento está agravando la situación crítica de los comercios y hostelería de la capital. No hay una programación especial para el verano y los pocos eventos que congregaban a un gran número de personas han desaparecido o se han quedado en una sombra de lo que fueron”, explica el portavoz nacionalista Tony Acosta.

“Este verano no habrá ni fiesta de la Noche de San Juan, ni Holi Festival, ni actividades deportivas o de ocio”, denuncia. “Están dejando morir a la capital de la isla”, asegura.

“Cabe recordar que el compromiso del grupo de Gobierno con las empresas de la capital era que se iban a potenciar las Fiestas de Mayo, pero han pasado sin pena ni gloria y se acaba el mes de junio y no han hecho nada y tampoco hay ningún evento previsto para julio y agosto”, afirma.

“Mientras tanto, los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma buscan su ocio fuera del municipio, donde otros ayuntamientos están trabajando para remontar su economía con todo tipo de iniciativas, después de dos años de pandemia y un volcán. Conciertos, ferias, torneos, carreras, romerías... Cualquier municipio de la isla, por pequeño que sea, tiene más actividades previstas para las próximas semanas que la capital”, sostiene Tony Acosta.

CC “hace un llamamiento para que el Ayuntamiento trabaje de manera conjunta con las asociaciones empresariales para poner en marcha actividades dinamizadoras. Fruto de esta colaboración se pusieron en marcha, por ejemplo, los Paseos lúdicos del Muelle a La Alameda con actividades en la calle, pero también han desaparecido”.

“No se tuvo en cuenta, por otro lado, la propuesta de las empresas locales de celebrar, como en Tenerife y Gran Canaria, un Carnaval de verano para que un día como Los Indianos supusiera una inyección económica para el municipio”, recuerda.

“Este grupo de Gobierno no trabaja para dinamizar la economía, no aporta ideas, no mantiene los eventos que funcionaban, pero tampoco pone en marcha proyectos nuevos. No hace nada y se limita a esperar a que el Cabildo organice algún evento en la capital”, concluye.