El PP pide al Gobierno de Tijarafe que explique los gastos en las áreas de Fiestas y Cultura

El Partido Popular (PP) de Tijarafe a través de su portavoz, Dácil Pérez González, en una nota de prensa señala que ha solicitado “la comparecencia del concejal de área o alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe” para que explique “el despilfarro que se ha llevado a cabo en las áreas de Cultura y Fiestas. Los vecinos merecen que se les explique porqué las partidas están hoy en negativo, y nadie mejor que quién gobierna y ha hecho el gasto para ello”.

Pérez González recuerda que, “como ha venido denunciando su grupo durante las últimas semanas, a fecha de 27 de julio el área de Fiestas se encontraba con un saldo negativo de -28.107 euros, cuando contaba con una partida de 115.000 euros, mientras que el área de Cultura tenía un saldo de -28.899 euros, cuando disponía de partida de 105.000 euros. Nos han facilitado ya el listado de facturas de ambas áreas, y ahora pediremos las facturas de algunas que consideramos que es necesario revisar bien. Los vecinos merecen conocer de primera mano esta información por parte del grupo de Gobierno de ahí que hayamos solicitado la comparecencia en el pleno del lunes, 21 de agosto, o en su defecto un pleno extraordinario, ya que nuestro grupo cuenta con el número de miembros de la corporación necesarios para solicitarlo”, indica.

La portavoz del PP apunta que “esta situación también se debe a la mala planificación financiera que parecen estar llevando los nacionalistas” y asegura que “entendemos que el presupuesto es un documento vivo que puede sufrir variaciones, pero lo que no comprendemos, ni nosotros ni nuestros vecinos, es que en los siete primeros meses del año nos hayamos quedado en negativo. Quedan cuatro meses para acabar el año, y en ellos hay actos y actividades pendientes para las cuales no hay dinero ya en las partidas. Habrá que incorporar fondos si se quieren realizar y llevar a cabo. Cuando gestionamos, los vecinos esperan que seamos eficientes y creemos que el Gobierno local no lo está siendo”.

Por último, desde el Partido Popular afirman que “siempre nos van a encontrar con la mano tendida, pero para trabajar con planificación, orden, responsabilidad y utilizando siempre los recursos municipales con sentido común”.