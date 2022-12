La micóloga alemana Rose Marie Dähncke valora retirar la donación de su legado de investigación al Ayuntamiento de Mazo, según ha informado a este periódico. “En el año 2015 cuando doné al Ayuntamiento de Villa de Mazo 4.000 fichas y 150 libros en donde se encuentran mis 30 años de estudio en la isla y 70 años de investigación a nivel europeo en mi larga carrera como investigadora y creo que puedan entender que me ilusioné con el proyecto de construcción de un Centro de Investigación de las Setas, el cual recibió el apoyo del Gobierno de Canarias con una subvención de 1.000.000 de euros”, recuerda.

“Dicho centro está justificado ya que La Palma es única en el mundo por la gran cantidad de especies de setas que se dan en un espacio tan reducido y las características de su clima y su variado ecosistema que hace posible que crezcan cerca de 1.500 especies de setas diferentes, de las cuales he podido registrar 30 especies nuevas que no se conocían y 80 setas son comestibles”, resalta. “Recibo por la prensa con tristeza la noticia que la subvención recibida de un millón de euros ha sido devuelta sumando 140.000 euros de intereses que tendrán que pagar mis vecinos de Villa de Mazo. La falta de comunicación del actual grupo de Gobierno, con la alcaldesa Goretti al frente, me hace enterarme por la prensa de tan triste noticia sin que se me dé ninguna explicación sobre el futuro de mi donación y el uso que de ella se va a hacer y que creo que merece un lugar donde desarrollar todo el potencial, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino también como un atractivo gastronómico y turístico”, subraya.

“El centro que estaba previsto y con recursos económicos para ejecutarlo, tenía un restaurante y un lugar donde podían quedarse las personas que vinieran a estudiar en el archivo del Centro, en el cual estaría la donación que realicé hace cinco años. Viendo el poco interés que han demostrado desde el Ayuntamiento para sacar adelante este proyecto y muy a mi pesar, pues resido en Villa de Mazo, desde hace años, inicié un periodo de reflexión y consultas para decidir si en otro municipio de La Palma mi trabajo de investigación puede tener la atención y el desarrollo que estoy segura se le puede dar, pues conozco el potencial de personas que se mueven en torno a la actividad micológica en un lugar único como es La Palma. De tener un lugar ideal al lado del centro Andares y con un proyecto en el que participé y dinero para hacerlo, ahora lo que tengo es incertidumbre al no ver interés desde el Ayuntamiento de Villa de Mazo por hacerlo realidad”, concluye.