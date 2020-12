25N, el día en que la Plataforma Feminista Palmera se quedó sin voz

Este 25 de Noviembre la Plataforma Feminista Palmera había convocado concentraciones en todos los municipios de la isla, conscientes de la situación de pandemia y de las medidas de seguridad que se deben tomar, entendimos que de esta forma podíamos dispersar y controlar más el aforo a este acto que es tan importante a nivel mundial, un día para visibilizar la Violencia de Género, mostrar nuestra repulsa y reivindicar los derechos de las mujeres, no podemos tolerar las situaciones que aún hoy siguen sucediendo, generando violencia sobre las Mujeres y asesinándolas.

No podemos renunciar a la calle, a la manifestación pública del rechazo y de la denuncia que como sociedad tenemos que hacer para que los estamentos políticos tomen cartas en el asunto. Contábamos además con los ayuntamientos que nos servían de apoyo y guía en las medidas de seguridad a tomar. TODO ESTABA CONTROLADO, pero a pesar de tener los permisos para realizar las concentraciones, se nos exigió, por parte administración competente, tener la aprobación de Sanidad, cuestión a la que nunca nos opusimos, pero sorprendentemente nunca llegó y nos vimos obligadas a suspender los actos programados.

No entendemos por qué la Plataforma Feminista Palmera ha sido tratada de manera diferente, generando en una situación de discriminación, puesto que otros colectivos de mujeres pudieron desarrollar las concentraciones previstas (sin la autorización explícita de Sanidad), así como el resto de las instituciones autonómicas de Canarias.

El feminismo ha tenido que luchar duramente para lograr derechos y para conseguir leyes que nos amparan. Pues en La Palma el derecho de toda persona a concentrarse según nuestra constitución se ha visto coartada por un permiso de Sanidad que nunca llegó. ¿Cómo se puede permitir una Administración no contestar una petición, cuando está obligada a hacerlo? Y más en una situación de pandemia como la que estamos viviendo y donde ese permiso es obligatorio. Y ¿por qué se les permita a unos realizar actividades sin que les llegue ese permiso y a nosotras no?

Hemos sentido nuestros derechos coartados y pedimos explicaciones a las autoridades competentes.

LA LUCHA FEMINISTA NO LA CALLARÁN. Esta lucha no la hacemos solas, tanto la Plataforma de Acción Feminista Canaria en su conjunto, como en particular la Asociación Mercedes Machado, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife y La Plataforma Feminista 8M de Tenerife, nos muestran su apoyo