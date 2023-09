La luz de Antonio

Del poeta canario Antonio Arroyo Silva, Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, nos llega una antología personal con un bellísimo y muy significativo título: Hacia la luz, publicada recientemente por Abra Canarias Cultural en su colección Afortunadas.

La antología, preparada por el propio autor, abarca un largo y fructífero trayecto en su historia como creador que va de 1980 a 2021, cuatro décadas en las que, como dice el mismo Antonio: “Mi aventura de más de 40 años ha consistido en subirme a la luz, sabiendo que el peligro de la caída fue, es y será inminente. Subirse a un espacio donde ni los locos se aventuran. Así es mi poesía, siempre hacia la luz con el riesgo de caer”.

El también poeta y narrador Daniel Bernal Suárez, apunta al respecto que “Podemos ver esta antología como un río de numerosos afluentes nutridos todos por el secreto esquivo y vivificante de la poesía”.

Hacia la luz es una excelente oportunidad para conocer la obra poética de Antonio Arroyo Silva, pues “A lo largo de esta recopilación observarán ustedes diferentes registros poéticos que, en la mayoría de los casos, no coinciden con la evolución que les muestro; es decir, en la misma fecha aparecen distintas maneras de abordar el hecho poético con la misma voz que me define. Decía el poeta grancanario José María Millares, del que siempre he tomado buena nota, que un poeta debería dominar todos los recursos poéticos posibles para ganar en amplitud. O, al menos, intentarlo. En ese sentido soy seguidor de José María Millares y no solo este que les escribe”, y quien escribe estas palabras es el mismo Antonio Arroyo Silva, extraídas de la presentación.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de la Laguna, Antonio Arroyo Silva ejerció hasta su jubilación como profesor de Literatura y Lengua en varios centros de Canarias, también ha desplegado una incesante labor en el mundo editorial y en la promoción de la literatura. Como poeta y ensayista, ha publicado más de 20 títulos y su nombre figura en numerosas antologías colectivas y en 2018 recibió el máximo galardón del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por el poemario Las horas muertas.

Hacia la luz. Antología personal 1980-2021 es publicada por Abra Canarias Cultural, una asociación civil sin fines de lucro de la Isla de La Palma que viene desarrollando una intensa labor de difusión de la producción literaria en todo el archipiélago canario a través de su colección Afortunadas, además proyecta esta altruista misión hacia otros territorios y experiencias en sus colecciones Pangea, Idafe y Nuestra América.

Miguel Ángel Ortega Machín

Delegado de prensa

Abra Canarias Cultural