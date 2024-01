La Tuna Nazaret, la primera agrupación femenina de púas y cuerda de La Palma/ y 2

Han pasado uno 60 años y cada una de aquellas pioneras mujeres ha seguido lo que marcó su destino y mantenemos bellísimos recuerdos y cariño especial a la Tuna Nazaret-Excelsior. ¡Gracias a la vida, estamos todas!. No falta ninguna. Tenemos que celebrarlo.

Aquellas primeras componentes y pioneras de la Tuna Nazaret-Excelsior quienes en 1966 tuvieron el “valor” de subir al siempre impresionante, sobrecogedor y amplio escenario de la plaza de Aridane rebosante de público, continuaron su andadura musical hasta que el calendario escolar y el paso de los años nos obligó a dejar las aulas del colegio Nazaret y continuar con nuestras vidas. Estimamos que entre los años 1964 y 1969 estuvimos en activo, con la presentación pública en la plaza de España de Los Llanos de Aridane en abril de1966.

En aquellos años nuestras familias y el profesorado, dirigido por la madre Teresa Mascaró y las también religiosas Inmaculada Pazo, Oriol Casanellas y Mercedes Albaladejo y otras, compartimos el entusiasmo por una actividad conjunta y novedosa de la música, arrancada de instrumentos de cuerda y púas, y el coro femenino de voces jóvenes mujeres.

A las pioneras de la quinta de la fundación, primeros años de los 50, le continuó otra generación de alumnas más jóvenes del Colegio Nazaret quienes recogieron la misma antorcha, que remataba la bandera estandarte, y continuaron con el legado primitivo con un amplio historial de actividades y actuaciones.

Llenas de entusiasmo juvenil aprendimos a rasgar cuerdas partiendo de cero y sin conocimientos previos, con el clásico chin, chin pun, chin, chin pun, y dominar guitarras, timples, bandurrias y laudes, con el acompañamiento de pandereta y triángulo.

El periplo de la Tuna Nazaret-Excélsior continuó con ensayos, actuaciones y aumento del repertorio a interpretar. Cuando llegaba las fechas de La Patrona, Nuestras Señora de los Remedios, vestíamos la indumentaria tradicional de La Palma y participábamos en la Romería de San Isidro en su recorrido hasta el parque Conrado Hernández de las Casas. En estas romerías-procesión íbamos arropadas y desfilando precediendo en el recorrido por las calles a la inolvidable rondalla La Rapsodia, aún no se habían fundado Los Arrieros, tocando y cantando conjuntamente. Una grata satisfacción y honor, no en vano nuestros maestros directores, Juan Cáceres y Juan León, era componente de La Rapsodia.

En los festejos de Navidad, vuelta a cambiar la vestimenta ahora compuesta por falda blanca, conjunto de punto de dos piezas de color azul marino y tocadas con un sombrero de fieltro, que aún conservo, con un lazo. El sombrero pertenecía originalmente al uniforme de gala del colegio.

Recorríamos en el micro del colegio, conducido por el apreciado grancanario Antonio Moreno Falcón, diferentes lugares de La Palma, previo aviso con tarjeta impresa, interpretando un amplio repertorio de villancicos, entre ellos siempre recodaremos el peculiar Noche de Paz, en alemán, con el dúo de las hermanas Consuelo y Piluca Álvarez.

En esos recorridos interpretando villancicos en las casas, con puertas abiertas, nos brindaban biscochones, bollas y chocolate y un puñado de peladillas y almendras palmeras garapiñadas. En el menor de los casos degustamos, para combatir el frío, una copita de Anís del Mono (anisado refinado). Astutamente las golosinas las guardábamos, introduciéndolas por la boca, dentro de la caja de los instrumentos. En el silencio de la noche salíamos al descubierto de la pícara ruindad por el peculiar ruido en el deambular de las golosinas dentro del instrumento de madera. Y llegaba la pelea verbal, digamos cariñosa, de Consuelo Álvarez que era la que llevaba la dirección del grupo. Era una puntal afinando, dirigiendo, tocando varios instrumentos y cantando, también una de la más edad. En la actualidad continúa amando la música y se ha convertido en reconocida compositora musical y directora de otros grupos, y todo empezó hace 60 años en el Colegio Nazaret.

Una gran aventura para recordar fue la grabación, en cinta de bobina, en la emisora sindical La Voz de La Palma, con sede en el Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma. La grabación se estableció en horario de tarde-noche y llegamos de madrugada de regreso a nuestras casas cuando nuestras familias ya estaban desesperadas por la tardanza, evidentemente no existían teléfonos móviles. Recordemos que en esos años no estaba abierta la carretera de La Cumbre y que la única comunicación, de ida y vuelta, era por Fuencaliente. No recuerdo los temas elegidos para la grabación y el destino de la misma, hoy lamentablemente perdida.

Triunfo en Tenerife de la aridanense Tuna Nazaret

Dos años después de la fundación, en 1968, y primera actuación pública en Los Llanos de Aridane nos trasladábamos en barco a la isla de Tenerife. Toda una gran novedad. Muchas de las componentes era la primera vez que salíamos de la isla de La Palma. La experiencia fue extraordinaria con alojamiento en la antigua Residencia Nazaret de La Laguna, colindante con la Catedral.

La aridanense Tuna Nazaret-Excelsior, perteneciente al Colegio Nazaret, compuesta por jóvenes mujeres de este centro escolar obtuvimos en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, el Primer Premio de Agrupaciones Instrumentales Juveniles, en el concurso público “Villancicos y Lo Divino”, convocado por la Comisión provincial de la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular de Santa Cruz de Tenerife. Se nos extiende el título acreditativo el 5 de enero de 1968 con trofeo y premio en metálico.

En el repertorio interpretado en el escenario del reloj de flores del parque García Sanabria fue decisivo la interpretación a dúo de las hermanas Consuelo y Piluca Álvarez del conocido villancico Noche de Paz interpretado a dos voces en su lengua original, alemán.

Según la enciclopedia digital Wikipedia el célebre “Noche de paz» (en alemán: «Stille Nacht, heilige Nacht») es un célebre villancico austriaco cuya letra original fue escrita en alemán en 1816 por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y la música por el maestro de escuela y organista austriaco Franz Xaver Gruber, y tocada por primera vez en Obendorf Austria”. Fue declarado por UNESCO patrimonio cultural de la humanidad en el año 2011.

El 6 de enero de 1968, ya de regreso a Los Llanos de Aridane, la tuna recorrió en musical pasacalle la calle Real aridanense y se dirigió a la iglesia de los Remedios en acción de gracias a la Virgen de los Remedios y a las Casas Consistoriales. Fuimos recibidas por el pueblo y familias como auténticas heroínas entre aplausos y felicitaciones.

El periódico palmero Diario de avisos el 6, 9 y 20 de enero de 1968, así como el tinerfeño El día de 5 de enero, recogen detalladas crónicas del evento musical de la femenina agrupación palmera.

En este último número reseñado de Diario de avisos se publica una carta remitida por Consuelo Álvarez Lorenzo, componente y directora de la Tuna Nazaret, aclarando una información confusa y malintencionada donde se ponía en duda que la tuna de Nazaret no había ganado el primer premio en Santa Cruz de Tenerife.

Aclarado el error publicando el texto íntegro del título que lo acreditaba nos reafirmamos que éramos ganadoras del Primer Premio de Agrupaciones Instrumentales Juveniles, en el concurso público “Villancicos y Lo Divino”, Santa Cruz de Tenerife, los ánimos se calmaron. Nunca se llegó a saber que mano, mal intencionada y ruin, sembró la confusión y más cuando en ese año de 1968 el decano de la prensa de Canarias se editaba y publicaba en Santa Cruz de La Palma. En 1976 la cabecera y empresa de Diario de avisos es vendida y comienza a editarse e imprimirse en la isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife.

Algunos de los títulos, incompleto, del repertorio de la Tuna Nazaret-Excelsior (1966-1969)

Timpleteo, (aires canarios); Las 3 de la mañana, (vals-instrumental); Al pico Teide subí, (aires canarios); La Carrascosa (pasodoble-instrumental); Niño nacido en Belén (jota-villancico); Anunciar (Divino-villancico canario); El viejecito, (villancico), Noche de paz (villancico); ¿Quién es ese viejecito?, (villancico); Brincan y bailan los peces en el agua, (villancico); Los peces en el rio, (villancico); Arbolito (villancico); Alegría, Alegría, (villancico); Campanitas que vais repicando (villancico); Dime niño de quién eres, (villancico); La marimorena (villancico); Adeste fidelis, (villancico); Chiquirritín (villancico) y un amplio repertorio de isas, folias y malagueñas.

Conclusión

Han pasado uno 60 años y cada una de aquellas pioneras mujeres ha seguido lo que marcó su destino y mantenemos bellísimos recuerdos y cariño especial a la Tuna Nazaret-Excelsior. ¡Gracias a la vida, estamos todas! No falta ninguna. Tenemos que celebrarlo, hasta pronto amigas y compañeras.

María Victoria Hernández, componente de la Tuna Nazaret-Excelsior (timple de cuatro cuerdas), cronista oficial de la ciudad de Los Llanos de Aridane (2002), miembro de la Academia Canaria de la Lengua (2009) y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel (2009)