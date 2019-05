Hernández Zapata se compromete a poner en marcha albergue insular para animales abandonados

Mariano Hernández Zapata.

El candidato del PP al Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha asegurado que si es elegido por los palmeros presidente insular el próximo 26 de mayo pondrá en marcha la construcción del albergue insular para los animales abandonados en la Isla, indica el PP en una nota de prensa. Recuerda que el Partido Popular preparó y dejó terminado el proyecto el 2015 y “después de cuatro años el PSOE-CC, con el trabajo ya hecho y el sitio decidido, solo han sido capaces de leerse la memoria del proyecto y decir ante los medios el número de perros que caben en el albergue”. Zapata señala que “durante estos cuatro años el gobierno no ha trabajado para dar una respuesta al problema del abandono animal en La Palma”. Apunta que “el grupo Popular ha pedido en reiteradas ocasiones explicaciones al Gobierno, pero han sido incapaces de ofrecer una respuesta”.

El número uno de la lista del PP al Cabildo señala que “cada vez hay una mayor demanda social que reclama una solución eficaz para este problema, y es por eso”, se añade en la nota, “su compromiso con los animales no pasará solo por la creación del albergue”. Agrega que “también están diseñando diferentes campañas de concienciación, como charlas en los colegios para erradicar el abandono animal en la Isla, aumentar el número de adopciones, o poner en relieve la importancia de la esterilización”. Zapata añade que “debemos de empezar por entender que los animales no pueden estorbarnos cuando hacemos una mudanza o no vamos de vacaciones”, y apunta que “no pueden ser un simple capricho o un objeto que cuando no nos sirve lo tiramos”. El candidato también ha apuntado que están estudiando la posibilidad de instalar un horno crematorio en la Isla para cuando el animal fallezca

Por último, Zapata manifesta que “con esta medida estaremos haciendo realidad una de las reivindicaciones que el PP ha defendido durante sus años de gobierno con los socialistas en el Cabildo”. Y ha “defendido y exigido, desde la oposición, su puesta en marcha al equipo de gobierno”, concluye.