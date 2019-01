El PP sostiene que la actuación del Gobierno insular en el túnel viejo de la Cumbre “está marcada por la improvisación”

Carlos Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El grupo Popular en el Cabildo de La Palma “lamenta, una vez más, el desgobierno que sufre el Cabildo de la Isla tras la nefasta gestión que se está haciendo, entre otras obras, con la actuación en el túnel viejo de la Cumbre (LP-3) que está marcada por la continua improvisación y los cambios de criterios del equipo de Gobierno (PSOE-CC)”, indica el PP en una nota de prensa.

El portavoz de los populares en la institución insular, Carlos Cabrera, asegura que “el Cabildo debió programar la repavimentación con hormigón por cuestiones de seguridad y exigencia legal, como hasta ahora, o justificar técnicamente otra intervención y no lo hizo hasta que lo indicó el PP”. Añade que “en una comisión celebrada el viernes de la semana pasada, a petición de los populares, el consejero de Infraestructuras, Jorge González, presentó una justificación elaborada hace unos días, en el pasado mes de diciembre, y que no constaba en el expediente del proyecto y que surgió para responder a la pregunta que formuló el grupo Popular en el último pleno”. “Es inadmisible que se empiece a ejecutar una obra sin tener todos los informes técnicos necesarios y en este caso concreto se inicia la obra en agosto y el informe que se nos presenta es de diciembre porque lo solicitamos, si no, nos tememos que ni existiría. No hablamos de cuestiones menores puesto que señalamos incumplimientos legales o falta de una justificación alternativa ajustada a las circunstancias propias de esa vieja infraestructura”, subraya Cabrera.

En esta línea el consejero popular, se apunta en la nota, “insiste que con esta documentación se aporta seguridad jurídica a una decisión que antes de tomarla, debería haber estado avalada por las justificaciones técnicas y no al revés”. Y sostiene que “los vaivenes y cambios de criterio en esta obra no son sino un claro reflejo de la forma de gobernar en el Cabildo de La Palma que van según les lleve el viento”. “No podemos permitir que un día el túnel viejo de la Cumbre sea de dos carriles, y al día siguiente de uno, o que un día el pavimento sea de asfalto y al otro de hormigón por exigencias legales porque el consejero no sepa hacer bien su trabajo”, señala.

Los populares aseguran que “esta pachorra que muestra el Gobierno de Pestana a la hora de planificar y ejecutar obras en la Isla, es señal de que no tienen ningún tipo de interés en generar oportunidades para La Palma”. “No puede ser que se hagan pocas obras de mejora para la Isla, y las pocas que se desarrollan lo hagan inmersas en una crisis constante”, asevera Cabrera.

“Hay que recordar”, se señala en la nota, “que el caso del túnel no es más que otro ejemplo de la improvisación y la falta de planificación de los socialistas y los nacionalistas, que han contado una importante contestación ciudadana no sólo de los partidos de la oposición en el Cabildo, y de varios alcaldes y representantes públicos de la Isla sino de distintos miembros de la sociedad civil, que no comparten este caos absoluto en la gestión”.

“No contentos con ello”, continúa Cabrera, “ahora proponen, después de intervenir en las dimensiones de la calzada del túnel, que sea, por imperativo técnico, de un solo carril optando por una política de los hechos consumados, a posteriori y cuando no quede otra manera de informar que esa. Pero además en el mes de diciembre encargan el proyecto de un tercer carril en algunos tramos desde la curva de los castañeros hasta el centro de visitantes para aliviar las colas que con mucha probabilidad se formaran a 300 metros de la entrada este del túnel viejo”. “Parece que lo más normal es programar esta actuación que tiene una ejecución proyectada que supera los 2 millones de euros, conjuntamente con la rehabilitación del viejo túnel, pero cuando no se programa y prioriza… ocurren estas cosas”, concluye.