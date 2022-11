Barreto y Rodríguez (CC): “La rebaja del 60% del IRPF será un hecho en enero”

Los parlamentarios regionales de CC Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez han valorado este martes en rueda de prensa los acuerdos alcanzados por las dos diputadas de CC, Ana Oramas y María Fernández, para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2023. “Siempre tuvimos claro que la enmienda clave e irrenunciable para dar nuestro apoyo a los PGE era la rebaja del 60% del IRPF para La Palma, porque siempre hemos considerado que es la medida estructural que la isla necesita para reactivar su economía”, explicó Barreto, que aclaró que la negociación “ha costado”, “pero es muy positivo que los partidos se sienten a negociar y puedan alcanzar a acuerdos que ponen por delante a las personas”.

La secretaria insular de CC explicó que esta rebaja del 60% del IRPF entrará en vigor el 1 de enero de 2023, pero con efectos de enero de 2022.

Nieves Lady Barreto hizo hincapié, en este sentido, en el valor que tienen ahora los dos votos de CC en el Congreso. “El año pasado solo teníamos una diputada y no conseguimos que nuestras enmiendas para La Palma se incluyeran en los PGE de 2022. Ahora tenemos dos diputadas y lo hemos conseguido porque el Gobierno necesita nuestros votos. ¡Qué no conseguiríamos si tuviéramos en el Congreso a diputados y diputadas canarias, da igual el color político, que defiendan los intereses de Canarias por encima de los intereses del partido! Nosotros estaremos siempre apoyando lo que es bueno para Canarias, con independencia de quién gobierne”, resaltó.

Barreto también aseguró que, durante este último año, a CC le habría “gustado tener el apoyo de un Cabildo fuerte, que se pusiera al frente de la reconstrucción de la isla, un Cabildo que no vaya a las reuniones con la boca chiquita y que no se conforme con lo que le dan”, añadió. “Ninguno de los dos partidos que gobiernan en pacto han hecho nada por reclamar y por exigir a los gobiernos de España y de Canarias. El silencio, el conformismo y la aceptación para no agraviar a Pedro Sánchez ni a Ángel Víctor Torres ha podido por encima de los intereses de La Palma”, asegura.

En este sentido, Sergio Rodríguez recordó que “la propuesta de rebaja del IRPF, que ya cuenta desde julio con el apoyo de la mayoría del Congreso, con excepción del PSOE, recibió inmediatamente el rechazo del Gobierno de España, del presidente del Gobierno de Canarias y los líderes socialistas palmeros”

“Nos llegaron a decir que era una medida ilegal e inconstitucional, a pesar de que se aplica desde hace años en Ceuta y Melilla; nos dijeron que era injusta e insolidaria con el resto de Canarias, como si el resto de Canarias hubiese sufrido un volcán, y que estaba pensada solo para los más ricos, a pesar de que esta rebaja fiscal llevará más dinero al bolsillo de quienes cobran el salario mínimo”, señaló.

“En un momento en el que todos debíamos trabajar unidos para conseguir cosas para La Palma, el PSOE palmero llegó a sacar una nota de prensa para acusar a CC de ‘enfangar’ la reconstrucción de la isla y solo porque estábamos reclamando algo que creíamos que era justo y bueno para las personas de esta isla”.

Rodríguez lamentó, igualmente, “la complicidad del PP de La Palma. Mariano Hernández se ha puesto de perfil en todo momento cuando hemos demandado mejoras para los palmeros y palmeras, justo cuando más hemos necesitado que los representantes de las instituciones luchen por la isla por encima del color político”.

Nieves Lady Barreto señaló, por otro lado, la importancia de la enmienda que incorpora a los PGE un plan plurianual de fondos para la recuperación de la isla que se cifra en 100 millones anuales durante 4 años. Barreto aclaró que CC considera que ese dinero “debe ir dirigido prioritariamente a compensar por el valor real las pérdidas patrimoniales de los afectados, incluidas las segundas viviendas, apartamentos, comercios, fincas, granjas y demás propiedades”.

“Hemos conseguido también una partida de 1,5 millones de euros para la atención a los problemas de salud mental tras el volcán. Es triste y lamentable que la gente se esté pagando el psicólogo, que el Gobierno de Canarias no haya renovado el contrato al único psicólogo clínico que puso durante unos meses y que tampoco haya puesto los 30.000 euros que cuesta renovar el convenio con el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife”, señaló.

Entre el resto de las enmiendas pactadas por CC para toda Canarias, Barreto destacó “la importancia de la gratuidad, al 100%, del bono de las guaguas, que corrige la discriminación de un beneficio que disfrutaba toda España menos Canarias. Recordemos que el presidente Torres primero dijo que esta discriminación era injusta y luego se fue a reunirse con Pedro Sánchez en La Mareta y solo consiguió una bonificación del 50% y trató de convencernos a los canarios de que recibir la mitad de lo que recibían el resto de españoles era estupendo y que no necesitábamos más”.

La secretaria insular de CC recordó que Ángel Víctor Torres contó “con la inestimable colaboración del Cabildo de La Palma y el Cabildo de Lanzarote, que se apresuraron a poner, de sus propios recursos, la otra mitad para dejar bien al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Entre las enmiendas dirigidas a cumplir con las partidas REF y a paliar las consecuencias de la inflación, Nieves Lady Barreto destacó la revisión de los costes tipo que permitirá rebajar el precio del transporte de mercancías a la isla, de lo que se van a beneficiar muy especialmente los ganaderos y, en general, las familias a la hora de hacer la compra.

“Como dijo ayer mi compañera Ana Oramas, estas son ‘enmiendas de oro’ y vamos a estar vigilantes para que se cumplan”, aseguró.

Barreto añadió que “para esto sirve la unidad, para apoyar las reivindicaciones que benefician a La Palma, es la que nosotros hemos demostrado desde siempre en el Cabildo, apoyando los presupuestos y todas las medidas para la recuperación”, y garantizó que el grupo de Gobierno “seguirá teniendo la mano tendida de CC para todo lo que sea bueno para La Palma”.

Sergio Rodríguez, por su parte, cerró la rueda de prensa lanzando un mensaje en reivindicación de la verdadera unidad. “A quienes no nos apoyaron, a quienes nos dejaron solos en esta batalla, a quienes corrieron a colocarse del lado del Gobierno cuando nos dijo que no, a quienes se han puesto de perfil en lugar de liderar, a quienes nos han acusado de romper la unidad por pedir cosas para esta isla, les decimos que nosotros no nos vamos a rendir ni nos vamos a conformar y que para nosotros la unidad es hablar, dialogar, exigir y negociar para cosas para esta isla y para las personas que viven en ella”.