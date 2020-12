“El Cabildo contará en 2021 con más de 40 millones en obra pública para impulsar la economía de La Palma”

El presidente del Cabildo de La Palma, el popular Mariano H. Zapata, en una entrevista con este digital, resalta que la Corporación insular “contará en 2021 con más de 40 millones en obra pública para impulsar la economía de la Isla”. No obstante, reconoce que los primeros meses del próximo ejercicio “serán duros porque el turismo parece indicar que no acaba de arrancar por el contexto internacional”. “Vamos a tener quizás menos problemas que otras islas en las que su economía gira al 100% en torno al turismo, pero lo vamos a pasar mal”, advierte. Considera que, durante la pandemia, la institución que preside ha dado una respuesta “digna” a los sectores más afectados por la crisis económica y social. Los presupuestos del próximo ejercicio, subraya, “son complejos y hay que ser más eficaces en la gestión”.

¿Cuál ha sido su experiencia como presidente de la máxima institución de La Palma en esta pandemia?

Ni yo ni nadie teníamos experiencia para afrontar una pandemia de este tipo, y, además, es mi primer mandato como presidente del Cabildo. Ha sido un periodo de mucha responsabilidad y lo que he intentado en todo momento es escuchar todas las opiniones y aportaciones que nos han hecho, como las de los 14 ayuntamientos de la Isla. También nos reunimos con los expresidentes y expresidentas del Cabildo, con parlamentarios… Intentamos escuchar mucho para buscar la mejor solución posible. Creo que también ha sido un ejemplo de trabajo conjunto, de ir de la mano, como ha ocurrido con el Servicio Canario de Salud (SCS), que ha dado muy buenos resultados.

¿Esta situación inédita le ha superado en algún momento? ¿su disciplina deportiva le ha ayudado a sobrellevarla?

Creo que para mí el momento más crítico (aunque esta situación no se ha superado) fue cuando tuvimos positivos en las residencias de La Dehesa y de Triana, con una máxima tensión, tengo que reconocerlo, porque pensé que nos llegaría el virus a las residencias y centros sociosanitarios, pero eso también me permitió ver el gran trabajo que se ha hecho en las instalaciones para atajar esta pandemia y lo bien que se ha trabajado con los protocolos. Tanto la consejera de Acción Social, Nieves Hernández, como la consejera de Sanidad, Susana Machín, han desarrollado un grandísimo trabajo que merece todos mis respetos, y no solo en contener el virus en las residencias y centros sociosanitarios, sino también en estar muy cerca de los 14 ayuntamientos. Repito que, para colaborar con material y con todo lo que haga falta, hemos estado ahí, juntos, tanto unos como otros. Por otro lado, mi disciplina deportiva me ha ayudado a afrontar la pandemia y me ayuda en el día a día. Necesito, y me gusta, hacer deporte a diario porque me siento despejado y puedo enfocar los problemas con más perspectiva, e incluso ser más optimista si cabe. Para mí el deporte es absolutamente necesario y parte fundamental de mi vida.

¿El Cabildo ha dado respuesta a los sectores más afectados por la crisis económica y social generada por la COVID?

Absolutamente. El Cabildo ha dado respuesta. Ya he citado a los ayuntamientos, que están, como nosotros, en primera línea de batalla, pero también asociaciones como Cáritas, que nos solicitó ayuda para la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC). Hemos estado muy cerca de ellos, sobre todo la Consejería de Acción Social, no solo con fondos económicos sino con todo lo que nos han demandado. En estos momentos difíciles, a Cáritas hemos destinado entre 40.000 y 60.000 euros. Esta institución social ha atenido a 130 personas, y habitualmente recibe una subvención del Cabildo para la UMAC de 20.000 euros, más otros 10.000 euros que generamos durante la pandemia, más las ayudas directas que hemos concedido por valor de 10.600 euros. También hemos implementado ayudas de emergencia destinadas a los ayuntamientos para que las puedan gestionar de manera directa, superando el medio millón de euros. Con diferentes actuaciones hemos intentado estar cerca de los más afectados por esta crisis.

¿Realmente nadie se ha quedado atrás?

Eso no lo podemos decir, pero hemos estado pendientes de los más afectados y de los autónomos y empresas de la Isla. Es un hecho relevante que el Cabildo movilizara más de 16 millones de euros del Plan volver, de los cuales 4.600.000 euros fueron destinados directamente a ayudas a empresas, y de esta cantidad al final se pudieron adjudicar 3.100.000 euros, que fueron directamente a 1.350 empresas de La Palma, que es un grandísimo dato. Hemos intentado que nadie se quede atrás dentro de las posibilidades que teníamos. Probablemente, no hayamos sido todo lo efectivos y no hemos llegado todos los que nos hubiera gustado, pero creo que hemos tenido bastante incidencia y hemos estado muy cerca de todos los palmeros y palmeras en esta crisis. Nos hubiese gustado llegar más allá y haber tenido más fondos, pero somos conscientes de que no es sencillo, aunque consideramos que hemos estado a un nivel digno, y hemos cumplido muchas de las expectativas que esperaban los palmeros de su Cabildo durante esta pandemia

¿Qué valoración hace de los presupuestos de 2021?

Los presupuestos de 2021 son para nosotros complejos, porque a pesar de que parezca que se mantiene la cuantía económica total de los 125 millones de 2020, la realidad es otra, la realidad es que se incrementan sustancialmente los ingresos procedentes de otras administraciones destinados a Acción Social y, por tanto, hay que ajustar, ser más eficaces en la gestión. Volvemos a denominar estos presupuestos como los de las personas, intentando afinar el tiro en su ejecución, y donde la gestión y la transparencia son claves importantes. Se incrementan las partidas presupuestarias en Acción Social, en Infraestructuras o en Turismo, que son tres de los pilares sobre los que gira la economía insular, y el resto sufre ajustes. Entendemos que en Agricultura no hay ajustes porque el Consejo Insular de Aguas mantiene sus fondos, que es lo más importante, porque al final los agricultores lo que quieren es agua, y eso lo hemos metido dentro de los intocables y de las prioridades de este presupuesto. Complicado, complejo, pero es un presupuesto de la gestión, porque hace cinco años que el Cabildo no aprobaba su documento económico en diciembre, así que recuperamos una buena tradición, la de ser responsables en la aprobación de las cuentas. También valoramos la puntuación de transparencia del Cabildo y de todas las entidades dependiente del mismo, que recientemente nos han puesto por encima del notable, y creo que eso es bueno para la institución y es bueno para que los palmeros puedan valorar nuestro trabajo y es bueno para seguir trabajando con ganas e ilusión en los próximos ejercicios.

¿Cómo ve el futuro económico de La Palma en un contexto de pandemia?

Va a ser duro, sobre todo en los próximos meses de 2021, porque el turismo parece indicar que no acaba de arrancar por el contexto internacional. Vamos a tener quizás menos problemas que otras islas en las que su economía gira al 100% en torno al turismo, pero lo vamos a pasar mal. Ahí está la agricultura, que sigue tirando del carro, y eso nos va a ayudar mucho. Es una buena noticia las lluvias que hemos tenido en los últimos meses, y las mejoras que se han producido en el transporte de agua por parte del Consejo Insular de Aguas. También es una buena noticia que en estos días se haya comenzado a pagar la segunda parte de las subvenciones del POSEI para el plátano, que ayudan a tener unas Navidades más normalizadas en la Isla. Vamos a ver cómo somos capaces de ir recuperando en los próximos meses el otro sector pivotante de la economía de La Palma, que es el turismo, porque tenemos mucha dependencia del contexto internacional.

¿Cuáles son sus prioridades para el próximo ejercicio?

Como dije antes, las marca el presupuesto. Vamos a continuar dando facilidades a los agricultores para que puedan disponer de agua y seguiremos en la línea de finalización de infraestructuras y de adjudicación de otras. El Área de Infraestructuras, con Borja Perdomo a la cabeza, ha hecho un grandísimo trabajo. La línea del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) ha dejado de ser la gran denostada en el Cabildo y ha pasado a convertirse en una línea de financiación ágil de la que ya estamos viendo realidades como las obras finalizadas durante este ejercicio. También tenemos proyectos que hemos adjudicado y que serán una realidad en 2021. El Cabildo puede decir alto y claro que contaremos el próximo año con más de 40 millones de euros en obra pública, proyectos ya iniciados y otros que se iniciarán, y no solo en obra pública de infraestructura general, sino de infraestructuras sociosanitarias. No olvidemos que en 2020 hemos inaugurado tres residencias de mayores y en 2021 esperamos continuar con las obras del traslado del Hospital de Dolores, con una inversión de 9 millones hasta ahora, y también la apertura del centro de día de El Paso o la redacción del proyecto de la residencia de Los Llanos de Aridane y el inicio de su ejecución. Por tanto, continuaremos con las obras del Fdcan, dentro de las que se encuentran la estación de guaguas de Puerto Naos, con casi dos millones, o los tres millones que se han destinado a la plaza de Francisca de Gazmira de El Paso, tres millones al caravaning de Barlovento y otros tres millones a Tijarafe. Esperamos asimismo que en 2021 se lleve a cabo la adjudicación de la obra de la parada de guaguas de Santa Cruz de La Palma. Por tanto, tenemos proyectos apasionantes por delante para impulsar desde la obra pública la economía en la Isla.

¿Hay pleno entendimiento en el pacto de Gobierno PP-PSOE?

El Partido Socialista y el Partido Popular tienen claro que el objetivo del pacto es desbloquear los temas importantes para la Isla. Hay un grandísimo equipo de trabajo, consejeras y consejeros de los que me siento orgulloso del primero al último. Es un placer poder trabajar con cada uno de ellos.

¿Qué mensaje desea transmitir a los palmeros y palmeras?

Un mensaje de agradecimiento por comprender la difícil situación que nos ha tocado atravesar durante todos estos meses de pandemia y también por cumplir, por cumplir todas las medidas que se han ido implementando para superar esta crisis sanitaria. Los datos están ahí, y reflejan el buen trabajo que han hecho las administraciones, todas y cada una de ellas, pero sobre todo el respeto de la ciudadanía a esas normas. Quiero transmitirles que el Cabildo está cerca de ellos, que vamos a intentar seguir trabajando sin dejar a nadie atrás y estamos abiertos a todo lo que pueda llegar para ser mejores, diligentes, y para poder llenar La Palma de oportunidades y cambiar la Isla. No nos cansaremos de trabajar para los palmeros y palmeras.