CC pide al Cabildo que "ayude a los ayuntamientos a atender a las personas sin hogar y el grupo de Gobierno vota en contra”

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo ha pedido este viernes en el pleno que la Corporación ayude a los ayuntamientos a atender a las personas sin hogar que hay en La Palma poniendo en marcha recursos alojativos, se indica en una nota de prensa de CC. La propuesta, añade, “ha sido rechazada por el grupo de Gobierno con los votos de los consejeros y consejeras del PP y el PSOE”.

La respuesta de la consejera de Asuntos Sociales, Nieves Hernández, señala, “fue que el Cabildo no va a liderar ni impulsar una competencia que no le corresponde porque los vecinos son de los ayuntamientos”. “Los vecinos son los palmeros y palmeras y el Cabildo está para darles solución a sus problemas, si no ¿para qué está?”, se pregunta Ángeles Fernández, consejera de CC.

“Nos cuesta mucho entender que hayan rechazado nuestra propuesta y, sobre todo, lo que no entendemos es el voto en contra del Partido Socialista”, añade.

“La atención a personas sin hogar es una competencia municipal, pero es un problema tan complejo que requiere de la implicación de todas las administraciones, mas allá de competencias establecidas”, apuntó Ángeles Fernández en el pleno.

El número de personas “sin techo en la isla”, se señala en la nota de CC, “se ha duplicado en los últimos tiempos y en estos momentos, según el último informe de Cáritas, hay en torno a 130 personas sin hogar. Ante la gravedad de la situación, no se entiende que el Cabildo haya retirado las ayudas a las entidades que prestan atención a estas personas porque, precisamente, el Cabildo no se ocupa de ellos. Uno de los proyectos que se ha quedado sin la ayuda del Cabildo es la Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) de Cáritas, que ofrece servicio de día en Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane de comida, ducha y lavandería”.

Por otro lado, agrega, “en Santa Cruz de La Palma el centro Joel Álvarez cuenta con 7 plazas alojativas nocturnas que gestiona la parroquia de El Salvador, pero es insuficiente para atender a las 130 personas que viven en barrancos, en plazas o en su coche, tal y como alertó Ángeles Fernández”.

La consejera de CC detalló en el pleno el nuevo perfil de las personas que piden ayuda. “Ya no necesitan alimentos únicamente las personas en situación de pobreza severa, sino también familias que antes de la crisis tenían rentas medias o bajas, mujeres y parejas jóvenes que han perdido sus empleos debido a los ERTE y ERE”, explicó.

Fernández aprovechó su intervención para agradecer “la inmensa labor que han hecho y siguen haciendo desde que empezó la pandemia ONGs como Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Manos Unidas o la propia Iglesia y todas aquellas entidades que dan cobertura a las familias más necesitadas de nuestra Isla. Vaya por delante nuestro profundo y sincero agradecimiento a todo el tejido de personas voluntarias que las conforman”.

“Esta realidad social de las personas sin hogar”, se añade en la nota, “requiere de la implicación de todas las administraciones. Se trata de articular estrategias comunes para abordar una situación compleja, cuya problemática se concentra de manera importante en determinados municipios, pero que afecta a toda la isla y por eso creemos que hay que afrontarla con perspectiva insular, “pero nos hemos encontrado con el no del grupo de Gobierno”, concluye Ángeles Fernández.