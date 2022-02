CC reclama 52 millones para restituir los daños en las 573 viviendas de uso habitual arrasadas por el volcán

Coalición Canaria-PNC propuso este viernes que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma "firmen un convenio por importe de 52 millones de euros para completar las ayudas estatales y abonar el cien por cien del valor real de las 573 viviendas de uso habitual, en primer término, arrasadas por la erupción volcánica", se informa en nota de prensa.

Los nacionalistas expusieron en una rueda de prensa en El Paso en la que intervino el secretario general nacional y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, junto a la portavoz de los nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, la secretaria general insular y diputada autonómica, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de El Paso y diputado, Sergio Rodríguez, la necesidad de que las administraciones “actúen con celeridad” en la reconstrucción de la Isla y de “cara y de la mano de los palmeros y palmeras”.

En este contexto, Fernando Clavijo urgió, además, al Estado y al Gobierno de Canarias a confirmar el “compromiso claro y duradero con esta Isla. Necesitamos que pasen de las ruedas de prensa a la acción para que la isla de La Palma se pueda reconstruir entera, no solo los municipios del Valle de Aridane, y para que los ciudadanos obtengan lo que el volcán les ha quitado”.

Clavijo, que insistió en la voluntad de los nacionalistas "desde el minuto uno de tener la mano y de trabajar del lado de las administraciones", destacó la importancia de que “tanto Gobierno de Canarias como de España gestionen la reconstrucción con máxima transparencia”, por lo que exigió “la valoración de los daños que se ha remitido a Europa”.

En este contexto, apuntó que “nadie sabe cómo se han valorado sus propiedades, sus fincas o cuál es el daño total y ya han pasado más de 4 meses desde la erupción y un mes desde que se dio por extinguido y el Gobierno canario sigue sin dar una respuesta que permita a los afectados tener tranquilidad, confianza y saber a lo que se enfrentan y si podrán recuperar, tal y como hemos defendido y seguiremos defendiendo los nacionalistas canarios, el valor real de lo que han perdido”.

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, advirtió que “la reconstrucción de La Palma no se tiene que hacer desde fuera, tiene que salir de las instituciones de aquí y con los ciudadanos y ciudadanas de aquí”. En este sentido, señaló que “hoy vengo para ver cómo están las cosas y para escuchar qué necesitan los palmeros y palmeras” e insistió que la reconstrucción no se puede hacer de espaldas a las administraciones y a la ciudadanía. “Las soluciones de futuro tienen que salir de la Isla”.

Oramas recordó que CC-PNC había negociado un acuerdo con el PSOE en Madrid la retirada de las enmiendas y el apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 a cambio de un plan plurianual de 700 millones de euros para la reconstrucción de La Palma, acuerdo finalmente truncado porque “se habían producido llamadas desde Canarias al presidente Sánchez porque no podían consentir que se pusieran las partidas a La Palma porque las había pedido Coalición Canaria”. Al respecto, denunció que “un tema de protagonismo político se impidió que las partidas que necesitaba La Palma para la reconstrucción no solo para este 2022 sino para los próximo 4 años no estuvieran”.

No obstante, la diputada nacionalista señaló que “vamos a estar todas las semanas, como me comprometí públicamente, defendiendo los intereses de La Palma, impulsando proyectos de ley, vamos a exigir al PSOE y a sus socios de Unidas Podemos, para que presenten la Ley del Volcán”, necesaria para que Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildo adapten la normativa en materia de suelo y en material fiscal.

La secretaria general de Coalición Canaria-PNC y diputada autonómica, Nieves Lady Barreto, mostró preocupación porque “hay retrasos en la tramitación de las ayudas, porque no hay agilidad y porque hay algo que para nosotros es prioritario y no se está haciendo, escuchar a los afectados, se está dejando a la gente atrás cuando lo que deberían hacer las administraciones es poner a las personas que han vivido en primera persona la erupción volcánica y sus consecuencias por delante”. En este contexto, insistió en la necesidad de que “se cree un órgano dentro del Consorcio para escuchar de forma permanente a los afectados y que se tomen en cuenta sus propuestas”.

“Nos preocupa que ayudas paliativas, las de emergencia, que tenían que haber llegado hace tiempo aún no hayan llegado a los afectados”, entre ellas señaló a “ayudas de emergencia del Estado, así como, las donaciones que hizo mucha gente de forma solidaria y que siguen empantanadas en el Cabildo de La Palma y en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane”.

Barreto expuso también la preocupación de los sectores económicos de la Isla. “Es urgente resolver el tema del plátano y del agua, hay zonas completamente secas porque no llega el agua de las desaladoras” e instó al Cabildo de La Palma “a definir el cierre hidráulico” para “dar garantías y certezas al sector” porque de lo contrario se perdería no solo gran parte de la cosecha de este año sino la del próximo.

La dirigente nacionalista se refirió también a la “incertidumbre” en torno a la valoración de las pérdidas. “No se puede mantener a centenares de familias sin saber cuánto percibirán, si van a recibir el valor real de sus casas, de sus terrenos o negocios o si solo van a percibir los 60.000 euros que vienen del Estado y que todos sabemos, son insuficientes”. En este sentido, reclamó al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma que “sigan defendiendo, que levanten la voz para que el Estado asuma la restitución de los daños a razón del precio real, tal y como pretendimos los nacionalistas canarios con ese plan plurianual de 700 millones de euros”.

Por su parte, el alcalde de El Paso y diputado del Grupo Nacionalista Canario, Sergio Rodríguez, apuntó como objetivo de las tareas de reconstrucción “dejar a esta Isla mejor de lo que estaba antes de la erupción del volcán y hacerlo con la gente”.

Rodríguez anunció que los nacionalistas seguiremos “defendiendo que La Palma esté presente” en la agenda política, “que no desparezca porque queda mucho, queda todo por hacer”. En este sentido, apuntó que además de dar una respuesta urgente a quienes han perdido su vivienda habitual y de sectores económicos “vamos a estar al lado y vamos a seguir trabajando por esas economías de barrio, esas pequeñas tiendas, las farmacias, ferreterías que fueron arrasadas y a las que también hay que dar una solución”, concluyó.