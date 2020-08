“La decisión de la FEMP con el superávit de los ayuntamientos es un atraco a la municipalidad”

Los cuatro alcaldes del Partido Popular de La Palma rechazan la decisión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEM) de aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda para que pueda hacer uso de los remanentes y del superávit de los ayuntamientos. “Lo sucedido en la FEMP ha sido un atraco a la municipalidad porque ha quedado claro el marcado rodillo que tiene el Gobierno de España del Partido Socialista contra toda decisión que no sea la que ellos estimen oportuno”, señala el alcalde de Breña Baja y senador por la Isla, Borja Pérez Sicilia. “Por primera vez en la historia, la FEMP se ha desmarcado, porque siempre ha sido consensuado cualquier voto o decisión con los ayuntamientos de España, y en este caso íbamos todos en la misma línea hasta que nos sorprendieron con un desmarque político, porque quedó muy claro en la votación que el voto de calidad del PSOE fue el que propició todo esto; había 12 votos a favor del Partido Socialista, una abstención de IU, que gobierna, y 12 en contra de Ciudadanos, PP y Junts per Catalunya”, explicó. “Creemos que es muy injusto lo que quieren hacer con los ahorros de los municipios, esto ya nos está llevando a palabras mayores y esperemos que no sigan así porque si no los municipios estamos pagando lo que otros no están intentando controlar”, añadió.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, manifestó que “es una mala noticia lo que ha pasado en la FEMP y que de alguna manera hipoteca no solo los ahorros de todos estos años, que pertenecen al pueblo que lo ha generado, sino que es un chantaje y no nos parece adecuado para los intereses municipales con la situación que estamos viviendo actualmente de crisis sanitaria”.

Jacob Qadri, alcalde de Barlovento, considera que “ha sido un ataque al corazón de unas instituciones públicas que son los ayuntamientos, se ha roto la unidad que tenía el municipalismo para defender los derechos y los intereses de nuestros vecinos y vecinas”. “Esperemos que esta situación se reconduzca, que no nos quiten el superávit, esos ahorros que tenemos los ayuntamientos para reinvertir en nuestros pueblos y generar empleo, puestos de trabajo y riqueza”, dijo.

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, señala que “es una muy mala noticia para los municipios, independientemente del color político, que el Gobierno de España quiera apoderarse de los fondos que son de los ciudadanos; siempre hemos considerado que el Gobierno de España tenía que ayudarnos económicamente para superar las consecuencias de esta crisis económica y sanitaria y, muy al contrario, lo que ha hecho es adueñarse de los fondos que son de nuestros vecinos”. “Por eso vamos a seguir reivindicando que queremos utilizar ese dinero para las necesidades de los municipios y sobre todo también que el Gobierno de España, igual que ha hecho con las comunidades autónomas, nos facilite un fondo de financiación para paliar las consecuencias de la crisis”, añadió. “Los ayuntamientos no podemos avalar al Gobierno de España y no podemos ser quienes financien los gastos y las facturas que el ha tenido a lo largo de estos meses”, concluyó.