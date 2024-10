Diana Lorenzo: “Nuestros deportes autóctonos son parte de esencial de nuestra cultura y nos representan como comunidad”

La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Diana Lorenzo, ha preguntado en el transcurso del Pleno por la hoja de ruta marcada de aquí a finales de año con las distintas federaciones de deportes autóctonos, informa el partido en nota de prensa.

En una pregunta dirigida al consejero de Educación y Deportes, la diputada palmera ha reconocido que “es un tema que nos ocupa y nos preocupa”. En esta línea, Lorenzo ha señalado que “nuestros deportes autóctonos van más allá de la práctica deportiva, son parte de esencial de nuestra cultura y nos representan como comunidad”.

La diputada de Coalición Canaria ha calificado de “acierto” la creación de una Dirección General de Deportes Autóctonos. En este sentido, subrayó que “nuestros deportes y juegos autóctonos merecen un trato particular, porque quizás, no son tan conocidos como el resto de los deportes o no son tan practicados por el mismo número personas”.

Asimismo, ha considerado la idoneidad de que se elabore un Plan Específico para poner en valor estos deportes. También se ha interesado por los encuentros celebrados con las diferentes federaciones de nuestros deportes autóctonos para trazar las líneas de trabajo a seguir de aquí a final de año.

En su intervención, la diputada palmera insistió en la necesidad de salvaguardar la perdurabilidad en el tiempo de estos deportes junto con los valores que, a través de estos, se inculcan, “no haciéndonos olvidar quienes somos”, concluyó Lorenzo.