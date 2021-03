Felipe (CC): “Mientras Carlos Cabrera habla de gestión transparente del agua, oculta la pérdida de miles de litros al día por una fuga en la balsa de Barlovento”

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, pide al consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, que “informe sobre lo que está pasando en la balsa de Barlovento”. “Mientras Carlos Cabrera habla de transparencia en la gestión del agua, oculta que se están perdiendo de miles de litros al día por una fuga en la balsa de Barlovento”, asegura Juan Ramón Felipe, portavoz de CC en la primera Corporación. Coalición Canaria pide al consejero de Aguas que “informe sobre lo que está pasando y sobre las medidas que se están valorando para atajar el problema”

“Nos preocupa no solo que se pierda toda esa agua por una de las tuberías drenantes que estos días está evacuando a pleno caudal, como hemos podido conocer por un vídeo que circula por la Isla, sino también la dimensión de la grieta que está causando la fuga, por si pudiera suponer un peligro para la viabilidad de la propia infraestructura o por si hay posibilidad de que se produzca una rotura mayor que suponga un peligro para la integridad de personas o bienes”, se apunta en la nota.

“Si la fuga existe desde hace tiempo y el Consejo Insular de Aguas (CIALP) que preside Carlos Cabrera tenía conocimiento de la misma, cabe preguntarse por qué no se arregló con todo el dinero que dejaron sin invertir el año pasado, ya que el CIALP tenía en 2020 más de 11 millones de euros para invertir en infraestructuras y solo se gastó 2,9 millones. No se entendería que se estuviesen perdiendo miles de litros de agua al día durante meses mientras el Consejo tiene dinero suficiente para hacer obras, pero no las hace por incapacidad de gestión y falta de impulso de sus responsables”, advierte Juan Ramón Felipe.

“Queremos saber, por tanto, si el Cabildo tiene constancia de la fuga de agua por la tubería drenante y desde cuándo lo sabe y si tiene previsto vaciar la balsa para localizar la filtración. Queremos que informe también de si se están estudiando opciones para reconducir hacia canales cercanos el agua que se está saliendo para no desaprovecharla”, concluye el consejero de CC.