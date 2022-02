Nieves Lady Barreto: “Con la situación que tenemos, no se explica que el Gobierno haya decidido no hacer nada para que baje el precio de la gasolina”

La diputada de CC Nieves Lady Barreto ha vuelto a reclamar este martes al Gobierno de Canarias en el Parlamento que "bonifique el impuesto del combustible para equiparar los precios de La Palma, El Hierro y La Gomera a los de Tenerife", informa en nota de prensa.

“El problema es que el Gobierno se ha limitado a encargar, hace dos años ya, un estudio sobre la diferencia de precios en las islas, en el que se concluye que el problema de la diferencia de precios es por falta de competencia”, recordó Barreto. “Y ya está. Eso es lo único que han hecho. Ni siquiera han creado el observatorio que controle los precios que este Parlamento les pidió, ni tampoco sabemos nada de las gasolineras de interés público o estaciones low cost que tanto el Gobierno como el Cabildo de La Palma anunciaron”.

"La posibilidad de bonificar el impuesto para las Islas Verdes ya la contempló la propia ley del impuesto en 1996, previendo que, ante una posible subida de precios en estas islas por falta de competencia, se bonificara el impuesto para regularlos. “¿Por qué no se hace?”, preguntó la diputada palmera. “La bonificación del impuesto puede ser una medida provisional hasta que haya competencia. Lo que no es una solución, es que no se haga nada”.

“¿Qué hay que hacer para que se ponga solución a este problema, y para que pongan por delante a las personas?”, insistió Barreto. "CC ha planteado la solución un total de 11 veces ante el Parlamento y ante el Cabildo de La palma. ¿Cuántas veces más tenemos que preguntar por este asunto para que lo resuelvan? Ni el Gobierno ha bonificado el impuesto autonómico ni el Cabildo ha eliminado el impuesto insular”, señaló.

La diputada recordó al vicepresidente del Gobierno de Canarias que en La Palma "se ha llegado a pagar más de 40 céntimos de diferencia con Tenerife por litro de gasolina. Ayer, por ejemplo, la diferencia con la Gomera era 35 céntimos y con El Hierro, 42”.

"Esto supone una carga adicional para las familias. Los datos dicen que se puede llegar a pagar de media 500 euros más al año, y un transportista o taxista, hasta 4.000 euros. También los ganaderos, autónomos y pymes tienen que asumir un mayor gasto a la hora de realizar su trabajo que cualquier otro canario", concluyó.