Perdomo: “El proyecto El Remo-La Zamora fue una apuesta del Gobierno del Pacto de las Flores por mucho que le pese a CC”

El portavoz del PSOE en el Cabildo de La Palma exige en un comunicado al presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, que “deje de abanderar la política de la mentira no solo con la recuperación de la carretera LP-2, sino también con la vía de El Remo-La Zamora, sobre la que ha llegado a decir en declaraciones públicas que el proyecto se encargó esta legislatura”.

Perdomo lamenta que el presidente del Cabildo “trata de moldear la realidad a su conveniencia para confundir a la población, cuando la redacción del proyecto de la Variante El Remo- La Zamora fue adjudicado el 20 de abril de 2023 por un importe de 731.855,63 euros por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que presidía Ángel Víctor Torres”.

“Sería muy preocupante que diga esto por desconocimiento, pero todavía más grave que fuera proseguir en una estrategia de confusión y enfangar la política para esconder su inacción”, indica.

“Con la finalidad de que le quede claro a la opinión pública cuál es la realidad de este proyecto”, Perdomo invita a que “se consulte el expediente 20/2022, donde se detalla el procedimiento de la redacción del proyecto denominado: 'Trazado y construcción de la nueva carretera denominada LP-2 Variante El Remo-La Zamora, Fuencaliente, Isla de la Palma”.

“Fecha inicio licitación: 22-09-2022; Fecha recepción de ofertas: 21-10-2022; Importe ofertado: 731.855,63€, y plazo de ejecución: 12 meses. Fecha última mesa de contratación: 14-04-2023. Fecha de formalización del contrato: 21-06-2023. Para que no quepa duda, se puede consultar toda la información en la plataforma de licitación de sector público en este enlace”, detalla.

“No es hasta el 12 de Julio de 2023 cuando Fernando Clavijo asume la presidencia de Canarias, por lo que su gobierno se encontró con todo hecho para contar con un proyecto para esta carretera, de la que ahora parece como un abanderado Sergio Rodríguez”, señala Perdomo.

“No es necesario mentir ni tratar de enlodazar la acción política para reivindicar los intereses de la isla de La Palma. Hay que hablar de hechos y realidades, y estos hechos son que El Remo - La Zamora cuenta con un proyecto y ahora está en condiciones de hacerse realidad gracias a un Gobierno socialista, mientras que de CC solo recordamos maquetas del Puente de Las Angustias en campaña electoral; o la ejecución de la carretera de Tijarafe, que el Gobierno del pacto de las flores no solo comenzó, sino que salvó de que se llevara por delante la Cooperativa La Prosperidad, tal y como había proyectado el Gobierno de CC; o la resolución de puntos tan conflictivos en la red viaria, como el cruce del Molino, que hasta que no llegó el PSOE al poder no se modificó una piedra”.

El dirigente socialista puso el acento también en “esa política de hechos que necesita la isla de La Palma con la recuperación de las comunicaciones afectadas por el volcán, donde también ha usado la mentira el presidente del Cabildo para justificar su empecinamiento con esta obra, que tanto daño ha hecho a los vecinos de Las Manchas y Fuencaliente”.

“Ha llegado a decir en declaraciones públicas que desde el minuto uno estaban trabajando en el modificado de la carretera LP2 entre Las Manchas y Tajuya, cuando el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias dijo en Comisión Parlamentaria la semana pasada, que encargó el modificado en el mes de diciembre”, critica Perdomo, quien lamenta “esta batería de falsedades para justificar lo injustificable, que su empecinamiento personal ha condenado a los vecinos al sur de las coladas de tener unas comunicaciones deficientes”.

“Llevan casi un año de Gobierno y no es tiempo de poner el retrovisor, pero como se empeña en todas y cada una de sus declaraciones públicas en hacer oposición a la oposición, le recuerdo al presidente que el pasado mandato, el Cabildo construyó una carretera sobre las coladas y recuperó más de una decena de caminos municipales; el Gobierno de Canarias hizo una nueva carretera para comunicar Las Manchas-Puerto Naos, y el Ejecutivo central construyó la carretera de la costa. Hasta el momento, no hay sino promesas electorales incumplidas y ni una sola máquina trabajando sobre las coladas. La Palma no necesita disculpas de su presidente, sino resultados, y ya ha pasado casi un año con el marcador a cero”.